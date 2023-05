Drapeau européen sur les mairies : "On légifère trop" selon la députée Modem d'Indre-et-Loire Sabine Thillaye

Les mairies devront-elles installer le drapeau européen au fronton ? En cette journée de l'Europe, une proposition de loi est examinée par l'Assemblée nationale, ce mardi 9 mai. Le groupe Renaissance, qui porte le texte, parle d'une "mesure symbolique" pour réaffirmer les valeurs de l'Union Européenne. Or, cela divise au sein-même de la majorité et de ses alliés. Les députés Modem s'étaient d'ailleurs abstenus de voter en commission, estimant que cela ne correspondait pas aux "préoccupations des concitoyens".

Sabine Thillaye, l'une de leur représentante, dans la cinquième circonscription d'Indre-et-Loire, est sensiblement du même avis. Pour elle, le sujet est ailleurs. Est-ce que cela fera avancer la cause européenne ? Celle qui possède la double nationalité, française et allemande, n'en est pas persuadée. "À titre personnel, je suis favorable à un pavoisement car cela montre que l'Union Européenne est un espace de droit, explique celle qui était présidente de la commission des affaires européennes entre 2017 et 2022. Mais est-ce qu'il faut passer par la loi pour ça ? Si vous voulez mon avis, on légifère trop. Il est en temps d'approfondir un peu plus les choses et de regarder de près ce que l'Europe fait."

"L'Europe, c'est une vraie solidarité"

Sabine Thillaye estime que les parlementaires et les médias n'en parlent pas assez. Ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de Français méconnaissent les institutions européennes et leur véritable rôle. "Il y a des défis aujourd'hui qu'on ne peut pas surmonter seuls. On le voit très bien avec cette guerre en Ukraine ou avec la pandémie de Covid-19. Grâce au plan de relance de l'Union Européenne, la France a pu bénéficier de 40 milliards d'euros de subventions. L'Europe, c'est une vraie solidarité. Aujourd'hui, chaque député devrait lier l'échelon local aux échelons nationaux et européens. On ne peut pas se regarder uniquement le nombril."

