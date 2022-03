Guerre en Ukraine : qu'est-ce qu'un crime de guerre, Vladimir Poutine peut-il être jugé ?

Le bombardement de l’hôpital pour enfants de Marioupol en Ukraine par les forces russes ce mercredi 9 mars a provoqué l'indignation un peu partout dans le monde. Trois personnes sont décédées dont une fillette. Plusieurs Etats ont condamné un crime de guerre tout comme l'Union européenne par la voix de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

La guerre est régit par des règles internationales et le crime de guerre en est une des infractions principales. Qu'est-ce qu'un crime de guerre ? Qu'elle est la différence avec un crime contre l'humanité ? Des crimes de guerres sont-ils perpétrés en Ukraine ? Vladimir Poutine peut-il être jugé ? France Bleu fait le point.

Quels sont les textes qui régissent le droit de la guerre ?

Le droit de la guerre est régit par les conventions de La Haye adoptées en 1899 et en 1907. Sur son site internet, le ministère des Armées explique que "ces textes cherchent à protéger les combattants des effets les plus meurtriers de la guerre et définissent un certain nombre de règles applicables au combat, comme par exemple l'interdiction de la perfidie ou l'interdiction de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier". Ces textes organisent les "manières" de faire la guerre. Par exemple, il est interdit d'employer des projectiles répandant des gaz asphyxiants contre l'armée adversaire.

En parallèle de ce droit de la guerre, il existe le droit humanitaire régit par plusieurs traités internationaux : les quatre Conventions de Genève adoptées en 1949 ainsi que des textes additionnels de 1977 et 2005.

Selon la Croix Rouge internationale, ces traités internationaux "contiennent les règles essentielles fixant des limites à la barbarie de la guerre". Ils prévoient notamment la protection des non-belligérants, c'est-à-dire de ceux qui ne se battent pas lors d'une guerre. Cela concerne les civils, les membres du personnel sanitaire ou des organisations humanitaires et ceux qui ne prennent plus part aux hostilités comme les soldats blessés, les malades, ou les prisonniers de guerre.

Qu'est-ce qu'un crime de guerre ?

Le crime de guerre est donc une violation du droit international humanitaire lors d'un conflit armé. Ainsi, l'homicide intentionnel, la torture, les prises d'otages, la déportation, le transfert illégal, la détention illégale, la destruction et l’appropriation de biens sont considérés comme des crimes de guerre selon le Statut de Rome, texte entré en vigueur en 2002 et qui a permis la création de la Cour pénale Internationale de la Haye (Pays-Bas). Par conséquent, "il est interdit de viser directement les civils" expliquait le 7 mars dernier sur France Bleu Orléans Nicolas Haupais, professeur agrégé à l'Université d'Orléans, spécialiste en droit international.

Sont également considérés comme des crimes de guerre les attaques intentionnelles contre des bâtiments religieux ou des hôpitaux, l'emploi de gaz asphyxiants et toxiques, le viol, l’esclavage sexuel et la prostitution forcée. Toute attaque contre des biens de caractère civil est aussi interdite. De plus, "le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera" accidentellement "des pertes en vies humaines dans la population civile" relève du crime de guerre.

Ces crimes de guerre peuvent être jugés par la Cour Pénale Internationale (CPI).

Quelle est la différence avec un génocide ? Avec un crime contre l'humanité ?

Selon l'article 6 du Statut de Rome, un génocide est un acte "commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux".

Selon l'article 7, un crime contre l'humanité est un acte "commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque". Le génocide est un crime contre l'humanité.

Selon l'ONG Amnesty International, contrairement aux crimes de guerre qui s'appliquent en temps de guerre, la notion de "crime contre l'humanité" peut s'appliquer à la fois en temps de paix et de guerre. Elle englobe les disparitions forcées, les homicides, la réduction en esclavage, l’expulsion et le viol généralisé et systématique.

Des crimes de guerre sont-ils commis en Ukraine ?

Oui, selon plusieurs Etats. Après le bombardement de l’hôpital pour enfants de Marioupol par les forces russes, qui a coûté la vie à trois personnes dont une fillette, Ursula von der Leyen a dénoncé un "crime de guerre". "Ce bombardement à la maternité de Marioupol est inhumain, odieux, cruel et tragique", a déclaré la présidente de la Commission européenne sur franceinfo canal 27. Elle réclame notamment une enquête. Avant Ursula Von der Leyen, c'est le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell qui avait répondu en pointant du doigt un "crime de guerre odieux". En effet, si l'on se réfère au Statut de Rome, attaquer intentionnellement un hôpital est considéré comme un crime de guerre.

Cette attaque semble avoir été réfléchie par le pouvoir russe puisqu'elle a été justifiée par le chef de la diplomatie russe. Sergueï Lavrov a affirmé que ce bâtiment servait de base à un bataillon nationaliste ukrainien.

Des attaques délibérées sur des civils qui constitueraient un crime de guerre - Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine

Plus tôt dans le semaine et avant le bombardement de l’hôpital de Marioupol, la justice espagnole avait déjà annoncé l'ouverture d'une enquête sur des "violations graves du droit international humanitaire" découlant de l'"acte de guerre injustifié" de la Russie en Ukraine. Le parquet allemand a également lancé une enquête sur de possibles crimes de guerre. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken avait aussi jugé "très crédibles" des informations faisant état de "crimes de guerre" commis par la Russie en Ukraine, lors d'un entretien à la chaîne américaine CNN. Enfin, l’attaque nocturne contre la centrale nucléaire de Zaporojie début mars a suscité une vive réaction de l’ambassade américaine en Ukraine. "C’est un crime de guerre d’attaquer une centrale nucléaire", a t-elle écrit sur Twitter.

Ces crimes vont-ils être jugés ?

Impossible de le savoir pour le moment. Ce que l'on sait, c'est qu'une enquête a été ouverte pour recueillir des preuves de crimes de guerre. Le procureur de la Cour pénale internationale, le Britannique Karim Khan, a annoncé le 2 mars dernier "l'ouverture immédiate" d'une enquête sur la situation en Ukraine, où pourraient être perpétrés des crimes de guerre. "Je viens d'aviser la présidence de la CPI de ma décision d'ouvrir immédiatement une enquête sur la situation" en Ukraine, a t-il indiqué dans un communiqué. "Notre travail de recueil de preuves a commencé". Pour le moment, 39 Etats, dont tous les membres de l'UE, ont demandé l'ouverture d'une enquête à la CPI.

Selon Karim Khan, il y aurait une "base raisonnable" - critère selon lequel une enquête peut être ouverte à la CPI - pour croire que des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis en Ukraine. L'enquête recouvrira tous les actes commis en Ukraine "depuis le 21 novembre 2013", a-t-il ajouté, date du début du conflit russo-ukrainien.

Vladimir Poutine peut-il comparaître un jour devant la Cour ?

Oui et non. En théorie, il le peut.

La CPI juge des individus physiques accusés d’être auteurs de crimes de guerre et/ou contre l’humanité. Les procès se tiennent au tribunal de La Haye aux Pays-Bas.

La Cour doit d'abord mener son enquête puis poursuivre d'éventuels responsables présumés via un mandat d'arrêt international. Sauf que la Russie s'est retirée de la CPI, de sorte que la Cour ne peut pas poursuivre les individus russes sur le sol russe. Elle peut les poursuivre uniquement s'ils sont arrêtés sur le territoire d'un État qui reconnaît sa compétence. Il faudrait donc que Vladimir Poutine ou des chefs militaires soient arrêtés dans les 123 Etats qui reconnaissent l'autorité de la Cour. Et que cet Etat coopère pour les arrêter.