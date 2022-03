Guerre en Ukraine : plus de 200 personnes ont trouvé refuge dans la Drôme

Alors que la guerre menée par la Russie en Ukraine a démarré il y a trois semaines, plus de 200 réfugiés sont arrivés dans la Drôme. 209 plus précisément : 87 enfants et adolescents et 122 adultes d'après les chiffres dévoilés par la préfecture ce vendredi. 80% sont des femmes avec enfants.

Le Diaconat Protestant est l'association désignée pour être guichet unique à leur arrivée. "Leur premier besoin, c'est de se reposer. Ce sont des familles sidérées par la guerre, et épuisées par des jours et des jours de voyages" explique Jean-Jacques Bosc, le président de l'association. Certaines sont hébergées par les citoyens qui se sont portés volontaires pour les accueillir : "on les accompagne dans les familles" raconte Jaen-Jacques Bosc, "hier soir, j'ai accompagné un couple et leurs enfants ukrainiens. Un couple d'Ukrainiens qui vivent à Valence sont venus avec nous pour traduire et faire le lien. On essaie de faire les choses avec empathie, de ne pas être dans l'administratifs". 684 propositions d'hébergement ont été recensées dans la Drôme, 188 utilisées à ce jour.

Trois enfants ukrainiens sont d'ores et déjà scolarisés dans la Drôme. Dix autres doivent l'être la semaine prochaine : deux en collège et huit dans le premier degré.

Un ou des cars attendus la semaine prochaine

Ces réfugiés sont arrivés par leurs propres moyens ou aidés par des familles drômoises avec qui ils avaient contact. Des arrivées collectives devraient se dérouler la semaine prochaine. L'Union Européenne et les Etats organisent une répartition des réfugiés pour desserrer la pression sur les pays frontaliers, Roumanie, Pologne, Hongrie, et sur les grands centres urbains, comme Paris. C'est ainsi que 25 personnes sont arrivées à Darbres en Ardèche en début de semaine.

Un ou des cars doivent arriver en Drôme la semaine prochaine. On ne sait pas combien ni quand. La préfète Elodie Degiovanni recense les hébergements collectifs disponibles : "on les répertorie pour être sûrs qu'ils sont mobilisables immédiatement, meublés, opérationnels. Une fois que les déplacés y arriveront, le Diaconat Protestant et les services chargés de prendre en compte les besoin de ces personnes se rendront sur site pour les informer collectivement sur les premières étapes de leurs démarches administratives."

La mise en garde de la préfecture

Par ailleurs, la préfète de la Drôme appelle à la prudence, et veut décourager les initiatives personnelles de citoyens qui se rendent à la frontière polonaise pour aller chercher des réfugiés. Il en va de la sécurité de tous explique Elodie Degiovanni : "il ne faut pas ajouter des difficultés à la crise que vit l'Europe en ce moment. Les trois millions et demi de réfugiés qui se trouvent en ce moment aux frontières de l'Union européenne avec l'Ukraine sont pris en charge par les institutions européennes, par les pays d'accueil, par les grandes associations nationales et internationales de référence dont c'est le métier, qui savent faire ça très bien, dans les meilleures conditions de sécurité pour leur propre personnel et également pour les personnes qui sont prises en charge parce qu'on sait faire, et que c'est un métier. Donc, il y a moyen en France de pouvoir faire oeuvre de générosité et de fraternité sans s'improviser humanitaire. C'est un métier, particulièrement en situation de guerre aux frontières de l'Europe."