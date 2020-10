Drôme : près de 2 tonnes d'aide médicale envoyées vers le Haut-Karabakh

L'appel aux dons lancé auprès de la communauté arménienne de la Drôme a permis de récupérer en l'espace de quelques jours près de deux tonnes de médicaments et de matériel médical. Deux camions sont partis de la Maison de la culture arménienne de Bourg-lès-Valence ce jeudi matin. Près de 4.000 euros ont également été récoltés, ils permettront d'acheter des médicaments non disponibles sans ordonnance en France.

Un envoi par avion en début de semaine prochaine

Les bombardements continuent dans le Haut-Karabakh où la moitié de la population est déplacée. Depuis le 27 septembre, le conflit entre Arménie et Azerbaïdjan a fait entre 300 et 400 morts dont une cinquantaine de civils même si le bilan à ce jour reste très partiel. La diaspora arménienne de la Drôme se mobilise pour envoyer des aides médicales sur place.

Deux camions mis à disposition de la ville de Valence sont partis vers la région lyonnaise. - CMA Bourg-lès-Valence

"L'amicale des arméniens de Romans-sur-Isère représente à elle seule le quart des dons récoltés", explique Alain Jinbachian, président de la Maison de la culture arménienne de Bourg-lès-Valence. C'est dans ses locaux que des médicaments, des chaises roulantes, des béquilles ont été stockés depuis la fin de semaine dernière. Ce jeudi matin, les 20 m³ de matériels ont été placés dans deux camions mis à disposition par la ville de Valence et envoyé vers Décines-Charpieu, dans la banlieue lyonnaise.

Les dons sont centralisés, là-bas, dans les locaux de la Maison de la culture arménienne. "Ils arrivent de La Roche-sur-Yon, de Nancy, de Grenoble, explique Raffi Tanzilli, co-président du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. C'est devenu une vraie plateforme Amazon avec des palettes partout".

Des chaises roulantes et des béquilles ont été également récoltées. - CMA Bourg-lès-Valence

Une fois triés sur place, les dons venant de Bourg-lès-Valence seront placés dans un avion qui partira en début de semaine prochaine. La région Auvergne-Rhône-Alpes a voté une subvention exceptionnelle de 55.000 euros qui permettra aux associations arméniennes de mobiliser un appareil avec 50 m³ de capacité et qui atterrira à Erevan, la capitale de l'Arménie. Le matériel sera réceptionné par le ministère de la Santé et réparti en Arménie et si possible dans le Haut-Karabakh.