Drôme : une entreprise de Romans construit des maisons en kit pour les réfugiés d'Irak

Une entreprise de la Drôme construit des maisons en kit à destination de l'Irak. Elle a déjà fabriqués des dizaines d’habitations démontables pour les chrétiens d'Orient réfugiés à Erbil, qui ont fui l'Etat Islamique.

Des maisons fabriquées à Romans pour loger des réfugiés en Irak. L'entreprise Logélis, créée il y a cinq ans dans la Drôme, est spécialiste des maisons démontables. Elle a livré des dizaines d'habitations en kit à Erbil en Irak, où se sont réfugiées des familles de chrétiens d'Orient face à l'avancée de l'Etat islamique.

Tous les panneaux servant à construire les maisons sont fabriqués dans les ateliers romanais de Logélis. © Radio France - Nathalie Rodrigues.

Des maisons en kit transportées de Romans jusqu'en Irak

La société romanaise a livré 70 maisons ou immeuble et une église l'an dernier. Dans ses ateliers drômois, elle fabrique de grands panneaux, avec une couche d'isolant coincée entre deux plaques, et les transporte ensuite jusqu'à Erbil en camion. Une fois là-bas, les panneaux sont assemblés par des réfugiés. "Les ouvriers ne sont que des locaux," explique Renaud Sassi, le président fondateur de Logélis. "Il y en a même un qui était vétérinaire, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour construire ces maisons."

Ce sont des habitations comme celles-ci qui sont envoyées en Irak. © Radio France - Nathalie Rodrigues.

Les maisons construites à Erbil pourront être démontées et remontées dans d'autres villages

La maison coûte environ 10 000 euros, mais la totalité des frais sont pris en charge par l'association Oeuvre d'Orient. L'autre avantage de ces habitations, c'est qu'elles sont transportables. C'était une demande des réfugiés, qui comptent bien un jour les ramener dans leurs villages d'origine. "Ça ne pose pas de problème, on a fait des tests de transport par camion et les plaques sont très solides", confie Renaud Sassi.

Mais la société de Romans veut aller encore plus loin et compte s'installer durablement en Irak. L'Etat islamique recule, et la reconstruction s'organise. "L'idée maintenant c'est qu'il y ait un relais avec les institutions européennes," raconte le président fondateur. "Cela permettrait de créer une usine sur place pour participer à la reconstruction massive de plusieurs milliers de logements." Logélis est en train de livrer une première base vie près de Mossoul, pour héberger des démineurs.

