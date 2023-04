Du Périgord à New York et l'ONU, Stéphane Dujarric confie les clés d"un monde meilleur" aux jeunes de Dordogne

Tous les jours, il s'adresse à un parterre de 200 journalistes depuis la tribune de l'organisation des Nations unies (ONU) à New York mais ce samedi, Stéphane Dujarric de la Rivière échange avec des jeunes de Périgueux (Dordogne). Le porte-parole du secrétaire António Guterres est venu en Périgord inaugurer la nouvelle plaque apposée sur l'hôpital de Périgueux en l'honneur de son fondateur, René Dujarric de la Rivière, son grand-père. Il en a profité pour rencontrer des collégiens et lycéens de Bertrand sur Born et partager sur son rôle de haut fonctionnaire dans une agence internationale .

Parti aux Etats-Unis avec sa mère à 9 ans, Stéphane Dujarric, 57 ans aujourd'hui, reste attaché à ses racines périgourdines : "Je suis toujours resté français. Je revenais ici pour les vacances d'été. Mon père a passé son enfance ici. Mon grand-père est né à Excideuil. Mon père et mon grand-père sont tous les deux enterrés à Agonac."

Souvenirs dans les fermes d'oies

Il se souvient d'étés à Saint-Sulpice, Excideuil et Le Bugue. "Mes meilleurs souvenirs sont les visites annuelles dans une ferme de foie gras à Saint-Germain-des-Prés, tenue par Monsieur et Madame Marty. Nous allions voir les oies, on mangeait du foie gras." Celui qui vit maintenant à New York s'amuse même de son petit rôle "d'office de tourisme" : "Tous les étés, j'ai amené des copains américains venir découvrir le Périgord. Beaucoup, après avoir passé des étés quand ils avaient 15 ans, reviennent maintenant avec leurs enfants, quand ils sont adultes."

Les bancs arrondis de la salle du conseil de la mairie de Périgueux ont un peu plus plongé les élèves dans la dialectique internationale. © Radio France - Lisa Guinic

Mais ce samedi matin dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Périgueux, la discussion ne tourne pas autour du patrimoine ou de la gastronomie de la Dordogne. "Ce n'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer le porte-parole du secrétaire général" de l'ONU, expose impressionnée Blandine, qui passe cette année son baccalauréat. De la 3e à la Terminale à la cité scolaire Bertrand de Born, ils sont une vingtaine à avoir un peu raccourci leurs vacances. Et tous ont parfaitement préparé leurs questions à poser au communicant.

Interrogations sur le climat

Les premières prises de parole au micro devant eux sont parfois un peu hésitantes mais très vite les élèves gagnent en assurance et tout y passe : éducation dans le monde, guerre en Ukraine , rapport aux journalistes, dangerosité du métier, parité au sein de l'ONU, nécessité environnementale. "Vos aides pour le développement sont-elles conditionnées au respect de normes environnementales ?", s'interroge par exemple Pablo, 17 ans.

"La jeunesse, nous sommes très attachés à ces enjeux, éclaire l'adolescent. C'est très important que l'ONU s'en empare. On voit qu'il y a une vraie intention. On a très envie que cela se concrétise." Au cours de la discussion questions-réponses, Stéphane Dujarric veut insister sur le rôle de cette jeunesse à pouvoir faire bouger les choses.

Tous les collégiens et lycéens avaient parfaitement révisé les rouages internationaux avant l'intervention de Stéphane Dujarric de Rivière. © Radio France - Lisa Guinic

"Continuer le combat"

"La jeunesse est souvent décriée comme une jeunesse qui ne vote pas et qui se dépolitise. Effectivement, il a raison, appuie le jeune Pablo, il faut montrer que ce n'est pas le cas. Nous avons envie d'aller vers un monde meilleur et de s'engager pour cela." "Vous avez vraiment une responsabilité d'engagement de continuer à faire pression de façon intelligente", souligne même le porte-parole. "Mon seul mot de clôture serait de continuer le combat", termine-t-il. Missionné par un représentant des Nations unies, les jeunes savent quoi faire pour espérer meilleur monde.