Ugent vloaz 'zo e oa bet distrujet ar World trade Center e New-York, d'an 11 a viz Gwengolo, gant daou garr-nij kaset gant sponterien Al-Qaïda da skeiñ an daou dour bras. War-dro 3 000 den marv, miliadoù a dud gloazet. Marie-Reine Jezequel, o chom eno, he deus bevet a-dost an darvoud spontus-mañ.

E brezhoneg - Gwalldaolioù e New-York e 2001 : "eus an dra-se am eus soñj e-giz ma 'vije dec'h"

"An devezh se a oa un devezh kaer kenañ, brav oa an amzer." 20 vloaz rik goude gwalldaolioù emlazh an 11 a viz Gwengolo 2001 e chom eñvorennoù resis-tre e penn Marie-Reine Jezequel. Emañ-hi o chom e New-York dibaoe bloavezhioù, goude bezañ bet ganet e Penn ar Bed.

Ne oan ket o soñjal e vije ken kalet

Klevet he doa bet kaoz eus pezh a oa c'hoarvezet an deiz-se o sellet ouzh an tele a-raok mont da labourat, evel ur bern Amerikaned. "Spontet e oan o welet en tele, d'ar mintin, moged o tont eus an tourioù. O vont d'am labour e soñje din 'oa en em gavet ur gwallzarvoud gant ur c'harr-nij marteze. Met ne oan ket o soñjal e vije ken kalet." Marie-Reine ne ouie ket c'hoazh d'ar poent se e vije lazhet war-dro 3 000 den ha gloazet miliadoù a dud.

Komprenet he doa war lerc'h ne oa ket bet ur gwallzarvoud a-benn ar fin, met gwalldaolioù aozet gant sponterien Al-Qaïda. "E Washington ivez, er Pennsylvanie, e pep lec'h ... Neuze e teufe da vezañ un dra spontus hag em eus komprenet e vije brezelioù war lerc'h an dra-se." Hag an aergelc'h er straedoù a oa drol-tre hervezi. Serret e oa ar metro, neuze e oa ur bern tud o kerzhout hep komz, evel ma vije bet manifestadegoù didrouz a gont-hi.

"Ar peoc'h" evit an dud, "ar brezel" er mediaoù

E-touez eñvorennoù kreñv Marie-Reine 'zo ivez pezh he doa gwelet ha klevet en deizioù goude ar gwalldaolioù. "N'oa ket tu da vont e-kichen an tourioù war lerc'h an darvoud. Hag e oa tud oc'h en em gavout e traoñ kêr New-York, ar re o doa kollet tud, hag a oa evit ar peoc'h. Met pezh a oa skrivet e pep lec'h er c'hazetennoù a oa "brezel, brezel, brezel". An dra-se am eus soñj e-giz ma 'vije dec'h."

Cheñchamantoù e spered an Amerikaned

Anat eo ez eus bet cheñchamantoù kreñv ha don er Stadoù-Unanet goude an 11 a viz Gwengolo 2001 eme Marie-Reine Jezequel. "Ar spered disoursi a oa gant ar bobl ne oa ket aze ken. Da c'houde eo deuet ar brezelioù en Afghanistan hag en Irak ..."