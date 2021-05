E.Macron au Rwanda: "Il aurait mieux valu qu'il vienne demander pardon", réagit un rwandais installé en Sarthe

En avril 1994, Christian Manzi est installé au Burundi, pays voisin du Rwanda. Ce n'est qu'à la fin du génocide, au mois d'août, qu'il peut reprendre contact avec ses proches restés sur place, mais "une grande partie" de sa famille manque à l'appel : "des oncles, des tantes, des neveux... ils ont été pourchassés, _on en a retrouvé certains dans des tas de morts, on les a d'ailleurs cru morts_. Ils ont eu des blessures, des séquelles psychologiques qui restent encore, c'est dur à porter".

Sur la question des responsabilités, l'enseignant sarthois veut bien séparer deux choses : "Le peuple français n'a pas de responsabilités dans ce qui s'est passé, mais _certains hommes politiques et certains hauts gradés_, oui. On ne peut pas nier que l'armée rwandaise était conseillée par des experts militaires français, qu'elle se battait avec des armes françaises."

"Peut-être que dans dix ans, un chef d'état viendra demander pardon"

En reconnaissant les "responsabilités" de la France dans le génocide qui a coûté la vie à près de 800 000 personnes, Emmanuel Macron "a fait un pas de plus que Nicolas Sarkozy, qui avait reconnu des erreurs", selon Christian Manzi. "Quand M. Macron parle de responsabilités, c'est que la France est responsable de quelque chose...". L'enseignant garde tout de même comme un goût d'inachevé, "il aurait mieux valu qu'il fasse comme la Belgique, ou les Nations-Unies, qui sont venues demander pardon aux Rwandais".

Mais la prise de position du chef de l'état, en déplacement hier à Kigali, va dans le bon sens pour Christian Manzi, qui attend maintenant que le temps fasse son effet : "Peut-être que dans dix ou quinze ans, les opinions auront évolué et un chef d'état viendra et dira 'la France s'excuse et demande pardon".