Un descendant américain de Norman Prince rêve de voir la Villa Sainte-Hélène

Edward Prince habite au Texas. A l'occasion de vacances en Bigorre, il a raconté à France Bleu Béarn Bigorre son attachement à la France et à son aïeul, Norman Prince, pilote d'avion et héros de la première guerre mondiale.

Edward à 79 ans. Il vit à Plano, près de Dallas dans l'Etat du Texas. Edward a découvert il y a une vingtaine d'années qu'il avait une histoire avec la France qui le reliait à la ville Pau. Son nom est Prince, comme Norman Prince, le pionnier de l'aviation, héros de la 1ere guerre mondiale, un des fondateurs de l'Escadrille Lafayette, mort au combat dans les Vosges en 1916. Norman Prince a donné son nom à une avenue à Pau qui passe devant la Villa Sainte-Hélène, l'ancienne maison de vacances de la famille Prince.

C'est le frère d'Edward en réalisant l'arbre généalogique de la famille qui a découvert qu'ils descendaient du frère de l'arrière grand-père de Norman. L'arrière, arrière, arrière grand-père d'Edward était très exactement le cousin germain du grand-père de Norman. "Je ne connaissais rien de l'histoire de l'escadrille Lafayette, ni même l'histoire de la famille."

Depuis Edward se passionne pour cet héritage familial. Il a pu se rendre au mémorial de l'escadrille Lafayette à Marnes-la-Coquette. Comme Norman Prince, Edward a une histoire singulière avec la France. "J'ai fais trois ans en Normandie sur une base de l'aviation américaine et ma femme est française." Coïncidence troublante pour Edward, il a découvert en venant à Pau que la villa de son ancêtre portait le même nom que son épouse. "On cherchait la villa. On approche de la plaque et je vois : Sainte-Hélène (...) c'est comme si c'était le destin, je ne sais pas le dire autrement."

Edward rêve depuis, de pouvoir pousser un jour la grille de la Villa Sainte-Hélène pour voir de ses yeux le portrait de Norman Prince qui reste accroché dans le grand salon depuis que la résidence a été donnée à l'Etat français. "Ça c'est sûr, si je pouvais faire une photo de ce portrait de Norman avec moi, ça j'aimerais bien."

France Bleu Béarn Bigorre a fait une demande auprès de la Préfecture pour organiser une visite, malheureusement, ça na pas été possible cette fois-ci. Rappelons que la Villa Sainte-Hélène est aujourd'hui la résidence des préfets des Pyrénées-Atlantiques.