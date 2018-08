Après la catastrophe qui a fait au moins 39 morts dont trois Français à Gênes mardi, de nombreuses questions se posent sur les raisons de l'effondrement spectaculaire du pont qui traversait la ville. Ce viaduc autoroutier était très fréquenté, mais aussi connu pour ses problèmes récurrents.

Des problèmes structurels dès la construction du pont

Selon plusieurs experts, le pont Morandi, long de 1,18 km, un ouvrage en béton de la fin des années 1960, a connu des problèmes structurels dès sa construction et faisait l'objet d'un coûteux entretien, lié en particulier aux fissures et à la dégradation du béton.

"Une tragédie annoncée" au vu de l'état du pont

Selon la société italienne des autoroutes, "des travaux de consolidation étaient en cours sur la base du viaduc", qui faisait l'objet "d'activités constantes d'observation et de vigilance". Mais Paolo Levi, journaliste et correspondant à Paris pour l'ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata), a expliqué sur franceinfo ce mercredi matin que la société d'autoroutes voulait attendre l'automne pour commencer les travaux.

Pour lui, "C'est une tragédie annoncée. Il y avait eu, à maintes reprises, des alertes sur ce pont. D'ailleurs, la société qui gère les autoroutes en Italie, Autostrade, avait lancé en mai dernier un appel d'offres pour refaire les tirants du pont. Ils étaient en ciment et une partie de ces tirants avait déjà été remplacée par de l'acier qui était plus souple. Apparemment, la société préférait attendre le début de l'automne pour commencer ces derniers travaux de consolidation".

Le manque d'intervention de l'État et des pouvoirs publics est là" - Massimo Nava, éditorialiste au Corriere della Sera

"C'est un jour de deuil et de polémique", a résumé sur franceinfo Massimo Nava, éditorialiste au Corriere della Sera basé à Paris. "Ce pont, c'est le symbole d'un déclin italien. Le manque d'intervention de l'État et des pouvoirs publics est là. Sur ce pont, cela fait des années qu'on parle des problématiques et des nécessités d'intervention qui ont toujours été oubliées", a dénoncé Massimo Nava.

Le gouvernement charge la société d'autoroute

Mardi soir, le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, a annoncé un plan extraordinaire de contrôle des infrastructures. Ce mercredi, le gouvernement a également annoncé qu'il envisageait de révoquer la concession de la société gérant l'autoroute où se trouve le viaduc. Les autorités souhaitent aussi la démission des dirigeants de cette société, Autostrade per l'Italia, et vont réclamer une amende pouvant atteindre 150 millions d'euros, a annoncé sur Facebook le ministre des Infrastructures et des Transports Danilo Toninelle.

Autostrade devait faire la maintenance et ils ne l'ont pas faite" - Luigi Di Maio

Pour Luigi Di Maio, vice-Premier ministre et chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste), le pont "ne s'est pas écroulé par fatalité mais parce que la maintenance n'a pas été faite". "Les responsables ont un nom et un prénom, et ce sont Autostrade per l'Italia", a-t-il martelé à la radio. "Autostrade devait faire la maintenance et ils ne l'ont pas faite. Ils encaissent les péages les plus chers d'Europe et paient les impôts les plus bas, au Luxembourg en plus. Il faut retirer les concessions et faire payer des amendes. Si un privé n'est pas en mesure de gérer les autoroutes, l'Etat le fera", a-t-il prévenu.