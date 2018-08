Une portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est écroulée mardi matin à Gênes en Italie, faisant au moins 39 morts dont trois jeunes Français. Le drame s'est déroulé en fin de matinée, sous une pluie battante. Dans un énorme grondement, qui a fait craindre aux riverains un tremblement de terre, le pont Morandi s'est effondré sur plus de 200 mètres, entraînant une trentaine de voitures et plusieurs poids-lourds. Des survivants ont témoigné après la catastrophe.

J'ai vu la route disparaître" - Davide Capello

Davide Capello, 36 ans, lui-même pompier était dans sa voiture sur le pont, au moment du drame. Il en est sorti sans une égratignure. "D'abord j'ai entendu un bruit, puis tout s'est écroulé", a-t-il raconté à l'AFP, encore sous le choc. "J'ai vu la route disparaître, ça a été une énorme frayeur. Je ne sais pas comment ma voiture n'a pas été écrasée".

Afifi Idriss, chauffeur routier marocain de 39 ans, a lui aussi eu de la chance: "J'ai vu le camion vert devant s'arrêter et faire marche arrière, je me suis arrêté, j'ai fermé le camion et je suis parti en courant", a-t-il raconté. Le camion vert dont il parle est le véhicule

"Je suis passé dessus des milliers de fois, il y avait toujours des travaux", a raconté Sandro, un chauffeur de taxi de 53 ans.

"J'ai senti mon véhicule chuter", un miraculé de la catastrophe de Gênes témoigne sur BFMTV pic.twitter.com/2TnEA10wCu — BFMTV (@BFMTV) August 15, 2018

On a vu le pylône partir complètement sur la droite" - Léonine

Léonine, son mari et leur fils de 3 ans s'engageaient en voiture sur le pont Morandi à Gênes lorsque celui-ci s'est effondré.

"On a vu le pylône partir complètement sur la droite, là on a réalisé ce qu'il se passait", a déclaré ce mercredi sur franceinfo Léonine, avocate française qui se trouvait dans une voiture qui circulait ce mardi sur le pont Morandi à Gênes en Italie.

Effondrement d'un pont à Gênes : "On a vu le pylône partir complètement sur la droite, là on a réalisé ce qu'il se passait"https://t.co/AraME3ogJepic.twitter.com/Ef6OLpE0UY — franceinfo (@franceinfo) August 15, 2018

"Il y a un instant d'abord pour reprendre ses esprits, pour bien comprendre", poursuit l'avocate française. "On a enclenché la marche arrière [...] parce qu'il nous fallait la vitesse d'une voiture pour le faire, qu'à pied c'était impossible.", a t-elle expliqué.

"Evidemment ce n'est pas possible de faire une marche arrière sur l'autoroute quand derrière tout le monde est bloqué. On a vu un monsieur arriver en sens inverse en courant et en faisant signe à tout le monde de partir. On a ouvert nos portières, pris le temps de détacher notre fils de son siège auto et puis on est partis en courant jusqu'au tunnel.", a t-elle ajouté.

On y a tout juste échappé, mais vraiment tout juste" - Tamar Bresge

"Notre train était sur le point de passer sous le pont, on parle de moins de cinq minutes", a rapporté Tamar Bresge pour "Le Quotidien". "On y a tout juste échappé, mais vraiment tout juste."

"Il y avait des coups de tonnerre violents et des éclairs quand le pont s'est écroulé, alors je pensais qu'on entendait seulement l'orage, mais on était si proche qu'on a probablement entendu l'effondrement en pensant que c'était la tempête", a décrit Mme Bresge.