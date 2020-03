Election présidentielle américaine : ce qu'il faut retenir du "Super Tuesday"

Les électeurs américains ont voté dans quatorze Etats mardi pour désigner le candidat démocrate à l'élection présidentielle. L'ancien vice-président américain Joe Biden et Bernie Sanders ont devancé leurs adversaires et font figure de favoris pour affronter Donald Trump.

L'ancien vice-président américain Joe Biden est redevenu le favori des primaires démocrates à l'issue du "Super Tuesday" mardi. Il a remporté les primaires dans neuf des quatorze Etats : Alabama, Arkansas, Caroline du Nord, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginie. Le socialiste Bernie Sanders est l'autre grand vainqueur de ce temps fort électoral, décisif pour la suite de la campagne. Les deux hommes font désormais office de favoris pour affronter le président Donald Trump lors de l'élection présidentielle de novembre 2020.

Remontée de Joe Biden

Longtemps ultra favori, l'ancien collaborateur du président Obama avait obtenu des résultats décevants lors des premiers scrutins en février. Mais le candidat de 77 ans, qui représente l'aile modérée du Parti démocrate, a cette fois profité d'une forte participation des Afro-Américains, une part importante de l'électorat dans les Etats du Sud.

Après avoir bénéficié ces derniers jours du désistement en sa faveur de deux autres candidats modérés : le jeune Pete Buttigieg, révélation de ces primaires, et la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar, Joe Biden pourra désormais compter sur le soutien de l'ex-maire de New York et milliardaire Michael Bloomberg, qui a annoncé mercredi qu'il se retirait de la course.

La Californie derrière Bernie Sanders

Longtemps éparpillé avec de multiples candidatures, le camp modéré est donc désormais uni derrière Joe Biden pour faire barrage à Bernie Sanders. La "révolution" très à gauche pour les Etats-Unis prônée par le sénateur de 78 ans inquiète toujours une partie de l'establishment du parti.

Mais la campagne est loin d'être finie. Joe Biden, dispose aujourd’hui d'environ 453 délégués, et Bernie Sanders de 382. Il en faut 1.991 pour s'assurer l'investiture. Dès mardi prochain les électeurs seront appelés aux urnes dans six nouveaux Etats (Washington, Idaho, Michigan, Missouri, Mississippi et Dakota du Nord). Le 17 mars, ce sera au tour de la Floride, l'Arizona, l'Ohio et l'Illinois de voter.

Le vainqueur affrontera Donald Trump lors de la présidentielle de novembre.