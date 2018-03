Le président sortant Vladimir Poutine, en lice pour un 4e mandat, est le grand favori du scrutin de ce dimanche en Russie, malgré la présence de sept autres candidats. Crédité d'environ 70% des intentions de vote, en l'absence remarquée de son principal opposant, l'homme fort du Kremlin est assuré de rester aux commandes du pays jusqu'en 2024.

L'opposition et une ONG dénoncent des fraudes

Faute de suspense et vu les appels au boycott de l'opposition incarnée par Alexeï Navalny, exclu de la course, le Kremlin a tout fait pour que la participation, seul véritable baromètre de ce scrutin, soit aussi forte que possible. Et après avoir voté à Moscou, Vladimir Poutine a déjà assuré qu'il se satisferait de n'importe quel score, du moment qu'il lui "donne le droit d'exercer la fonction de président". Selon la Commission électorale, la participation globale s'établissait à 7h GMT à 16,55%, soit bien davantage que lors des élections précédentes à la même heure.

Mais déjà, l'opposition, qui a dépêché plus de 33.000 observateurs dans les bureaux de vote, dénonce des fraudes. L'ONG Golos, spécialisée dans la surveillance des élections, faisait état quant à elle de 1.839 cas d'irrégularités (bourrages d'urnes, votes multiples ou entraves au travail des observateurs) en fin de matinée.

Une ambiance de Guerre froide

Ces élections interviennent alors que la Russie est engagée dans un nouveau bras de bras de fer avec les Occidentaux depuis l'empoisonnement d'un ex-espion russe en Angleterre, sujet sur lequel le président Poutine est resté silencieux, laissant à son porte-parole et à ses diplomates le soin de répliquer.

Les expulsions réciproques de diplomates entre la Russie et le Royaume-Uni ont renforcé en fin de campagne le climat de quasi Guerre froide qui s'est installé pendant le dernier mandat de Vladimir Poutine, sur fond de soutien du Kremlin au régime syrien, de crise ukrainienne et d'accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine.