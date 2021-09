Elections allemandes : les Alsaciens de Berlin saluent Angela Merkel, une "grande dame"

C'est au pied de la porte de Brandebourg, à Berlin, que nous retrouvons Deborah Muller. Cette Alsacienne, originaire d'Altkirch (Haut-Rhin), est stagiaire à l'ambassade de France, juste à côté. "Les élections ici, tout le monde en parle", nous dit-elle. Et pour cause : après 16 ans passés au pouvoir, Angela Merkel quitte la chancellerie. Dimanche, les Allemands voteront pour renouveler les membres de leur Bundestag.

"Au revoir maman", "Merci pour ces 16 années" : sur les murs du métro berlinois, des affiches de publicité saluent la chancelière sur le départ. Ses potentiels successeurs, que ce soit le candidat de la CDU/CSU Armin Laschet, ou celui du SPD Olaf Scholz, font campagne sur la continuité.

Une page se tourne, pour toutes les générations. "Du plus longtemps que je me souvienne, Angela Merkel a toujours été à la tête de la chancellerie", sourit Deborah Muller, 22 ans. "Pour le moment, on a encore un peu de mal à s'imaginer que quelqu'un d'autre va occuper son poste très prochainement", acquiesce Jean-Marie Weiss.

Jean-Marie Weiss à Berlin, en septembre 2021 © Radio France - Aude Raso

Originaire d'Eschbach (Bas-Rhin), Jean-Marie Weiss est installé à Berlin depuis 39 ans. Il a également la nationalité allemande, et vote pour ces élections. Il regrettera la simplicité d'Angela Merkel, qui fait la queue au supermarché en pleine ville le vendredi soir, "inimaginable en France pour un Président ou un Premier ministre".

Sur le plan politique, ces Alsaciens saluent "une grande dame". Deborah Muller a appris à connaître la chancelière en 2015 lors de la crise des réfugiés, quand Angela Merkel avait ouvert l'Allemagne aux migrants. "Elle n'était pas forcément sur la même ligne que son parti. C'est une politique qui rassemble les courants", commente l'Alsacienne.

"Elle arrive à s'imposer, tout en étant très diplomatique", analyse Jean-Marie Weiss. Probablement l'une des clés de sa longévité.

Un scrutin à suspense

Angela Merkel ne quittera pas la chancellerie tout de suite. Le scrutin de dimanche ouvre la voie aux négociations pour former un gouvernement de coalition, qui devrait a priori rassembler trois partis. Le suspense est entier et les discussions pourraient durer des mois. A ce petit jeu, certains estiment qu’Angela Merkel pourrait encore être au pouvoir... à Noël.