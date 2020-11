Élections américaines : "Un résultat serré va susciter des problèmes" pour une Américaine de Vivonne

Comme redouté, le nom du prochain président des États-Unis n'est pas encore connu ce mercredi matin. Rien n'est encore joué dans le duel entre le candidat démocrate Joe Biden et le président sortant Donald Trump, et le suspense reste entier. L'un et l'autre se sont dits gagnants dans leur discours au petit matin. Et ça ne rassure pas les Américains qui vivent dans le Poitou.

"Donald Trump m'inquiète depuis un moment, car il avait annoncé dénoncer le résultat de l'élection si ça n'était pas en sa faveur", s'alarme Randee Raynaud

Rande Raynaud est en France depuis 1989. - Randee Raynaud

Randee Raynaud, 64 ans, une Californienne installée en France depuis 1989, et depuis 20 ans à Vivonne, dans la Vienne, est sympathisante démocrate. Elle croise les doigts pour Joe Biden. "Je suis un peu rassurée mais il faut être patient", nous disait-elle à 7h (heure française). "On ne saura pas tout de suite". Elle reconnait craindre des émeutes si aucun candidat ne reconnait la défaite.

Henry Runey, un Américain installé à Vivonne (Vienne). - Henry Runey

D'ailleurs Henry Runey, un Américain natif de Charleston, en Caroline du Sud et vivant aussi habitant à Vivonne, préfère attendre avant de se réjouir. Ce démocrate convaincu estime que rien n'est terminé. "C'est quatre dernières années ont déjà été très difficiles pour moi".