Etats-Unis : chez les Américains d'Alsace, "on ne pourra pas supporter encore quatre ans de Trump"

Qui de Joe Biden ou de Donald Trump sera le prochain président des États-Unis ? On le saura ce mercredi 4 novembre. L'importante communauté américaine d'Alsace se positionne assez clairement pour le candidat démocrate et attend donc fébrilement les résultats.

Drapeau étoilé dans le jardin et tasses aux couleurs d’un club de Baseball, Phillippe Choukroun respire l’Amérique. Et en ce moment, il l’a sent divisée et inquiète, jusque dans la communauté alsacienne. Il dirige l’association d’amitié Alsace-Etats-Unis : "On a remarqué que _nos Américains d’Alsace sont très inquiets_, voire paniqués face à cette élection. Ils sont tous très mobilisés pour qu’elle aille dans le sens qui leur convient", explique-t-il. Le sens qui leur convient, c’est plutôt démocrate - comme majoritairement, les américains de l’étranger - mais cette fois, contrairement à il y a quatre ans, ils se mobilisent pour cette élection du 3 novembre 2020 : "Il y a quatre ans, les gens n’étaient pas très motivés, il n’y avait pas d’envie… Alors que là cette année, on sent que c’est très différent".

On sent une mobilisation réelle, les gens ont pris conscience que leur vote compte" - Phillippe Choukroun, président de l'association Alsace-Etats-Unis

Molly Tennis est professeure à Strasbourg, cette américaine vit en Alsace depuis 10 ans. Et elle aussi sent une mobilisation forte : "Je vois ça par exemple chez mes enfants. J’ai quatre enfants désormais adultes et ils suivent tous cette élection de près, sans que j’ai besoin de leur envoyer des articles, etc…"

Elle milite depuis des années pour les démocrates, et elle place beaucoup d'espoir dans cette élection : "J'ai voté pour Joe Biden et sincèrement, je ne sais pas si je pourrais supporter encore quatre ans de Trump... quatre ans de stress, de violences", explique-t-elle.

"Certains nous ont dit : 'tant que les USA seront dirigés par Donald Trump, on ne viendra plus à l'association'"

Alors forcément, elle va rester éveillée toute la nuit pour suivre la soirée électorale aux Etats-Unis, en direct : "Je serais avec mes enfants et mes amis démocrates par Skype ou par Zoom, mais on va suivre attentivement toute cette nuit électorale". Mais cette année, elle ne fait pas de pronostics : "On a été vacciné contre les sondages il y a quatre ans avec l'élection de Trump", avoue-t-elle.

Sans dévoiler ses préférences politique, Philippe Choukroun avoue qu'une réélection de Donald Trump ne ferait pas vraiment ses affaires : "On a remarqué une distanciation des membres français de notre association, qui ont davantage tendance ces dernières années, à ne pas renouveler leur adhésion. Ce n'est évidemment pas uniquement de la faute de Donald Trump, mais cette raison a été citée", avoue le président de l'association. "Certains nous on dit "tant que les USA sont dirigés par Donald Trump, on ne viendra plus, on ne veut pas s'afficher avec une association américaine qui symbolise donc la politique américaine", on a perdu des membres à cause de ça", explique-t-il.

Pour autant, quel que soit le candidat élu mercredi matin, Philippe Choukroun assure que "l’amitié franco-américaine, _elle ne s’arrête pas à l’élection de cette semaine_. Elle puise ses sources à la fin du 18e siècle avec Lafayette, puis ça a continué lors des deux guerres mondiales, etc… Ce n’est pas parce que la situation est un peu explosive aux Etats-Unis qu’on va oublier tout cela".