Élections américaines : Joe Biden en tête selon des résultats partiels

L'élection présidentielle américaine ne se termine pas à la fermeture des bureaux de vote (ils sont d'ailleurs toujours ouverts à cette heure en Alaska et à Hawaï) mais une fois que tous les bulletins sont comptabilisés et les résultats validés par les commissions électorales des 50 États. Cette année, avec le succès du vote anticipé, des millions de bulletins ne sont pas encore arrivés dans les comtés et n'ont donc pas encore été dépouillés. Pour l'instant, des résultats très partiels sont connus et seules des projections sur les votes potentiels du collège électoral sont disponibles. Selon ces estimations, Joe Biden est en tête ce mercredi matin. Sur les 270 voix de grands électeurs requis pour être président, il en réunirait à cette heure 209 contre 118 pour Donald Trump.

Pour l'instant, les jeux ne sont pas encore faits dans les principaux États clés, où l'élection devrait se jouer. Si Donald Trump est en tête en Floride (29 grands électeurs), au Texas (38) et Joe Biden en Arizona (11), ce qui constituerait une véritable "prise de guerre" pour les démocrates, l'issue du scrutin est incertaine dans l'Ohio (18 grands électeurs), le Wisconsin (10), le Michigan (16) et la Pennsylvanie (20).

La Pennsylvanie, qui devrait une fois de plus être la zone la plus scrutée de la carte électorale et l'État le plus long a attribuer car les bulletins de vote par correspondance peuvent y être enregistrés jusqu'à ce vendredi..

Rien n'est donc joué et les heures risquent d'être encore longues avant de connaître les résultats dans ces États et donc le nom du prochain président. D'autant que des résultats incomplets ou serrés pourraient également entrainer des recours en justice de la part d'un camp ou de l'autre.

Les options de Joe Biden

À défaut de ras de marée ou de percée dans le Sud, le chemin de Joe Biden vers la Maison Blanche passe désormais par le nord industriel du pays. L'objectif affiché est de reprendre les États arrachés sur le fil par Donald Trump en 2016 (Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie).

Le candidat démocrate remporte les États suivants : Californie (55 grands électeurs), Oregon (7), Washington (12), Vermont (3), New Hampshire (4), Virginie (13), Connecticut (7) Delaware (3) Illinois (20) Maryland (10) Massachusetts (11), New Jersey (14) Rhode Island (4) New York (29), Nouveau Mexique (5), District de Columbia (3), Colorado (3).

Les options de Donald Trump

Donald Trump fait mentir les sondages qui le donnaient à plusieurs longueurs derrière son rival démocrate. En conservant la Floride et en renforçant son emprise sur les États remportés en 2016, il peut continuer à croire à un second mandat.

Le président sortant républicain remporte les États suivants : Kansas (6 grands électeurs), Idaho (4), Utah (6), Missouri (10), Virginie Occidentale (5), Caroline du Sud (9), Alabama (9), Mississippi (6), Tennessee (11), Oklahama (7), Kentucky (8), Arkansas (6), Indiana (11), Louisiane (8), Wyoming (3), Dakota du Sud (3), Dakota du Nord (3), Nebraska (2 des 5 grands électeurs de cet État où la règle du winner-take-all ne s'applique pas).

