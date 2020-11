Élections américaines : Biden proche de la victoire, Trump multiplie les recours en justice

Comme redouté, le nom du prochain président des États-Unis n'est pas encore connu ce jeudi matin. Si rien n'est encore écrit concernant l'issue du scrutin entre Joe Biden et le président sortant Donald Trump, le candidat démocrate reste en tête selon les résultats partiels. Sur les 270 voix de grands électeurs requises pour être président, Joe Biden réunit à cette heure 264 voix contre 214 pour Donald Trump.

L’élection présidentielle américaine ne se termine pas à la fermeture des bureaux de vote, mais une fois tous les bulletins comptabilisés et les résultats validés par les commissions électorales des 50 États. Cette année, avec le succès du vote anticipé, des milliers de bulletins n'ont pas encore été dépouillés dans plusieurs États. Ce qui complique la donne.

L'élection a suscité la plus forte participation depuis que les femmes ont le droit de vote : 160 millions d'Américains ont voté, soit une participation estimée à 66,9%, contre 59,2% en 2016, selon le US Elections Project.

Biden remporte le Michigan et le Wisconsin

Joe Biden a décroché deux victoires précieuses cette nuit en remportant le Michigan et le Wisconsin, deux Etats-clés repris au camp Trump. Le candidat démocrate dispose désormais de 264 grands électeurs. Il ne lui en manque donc plus que 6 pour gagner la présidentielle. Pour celui il lui faut décrocher le Nevada (6 grands électeurs), la Géorgie (16) ou la Pennsylvanie (20). Le dépouillement y est toujours en cours.

Mercredi, Biden avait déjà remporté l'Arizona (11), une véritable "prise de guerre" pour les démocrates, mais aussi le Maine (3) et le Wisconsin (10). Mais l'issue du scrutin est très incertaine en Géorgie (16), le Michigan (16) et en Pennsylvanie (20). "Je suis venu vous dire que, quand le dépouillement sera terminé, nous pensons que nous allons gagner", a déclaré Joe Biden lors d'une brève allocution dans son fief de Wilmington, dans le Delaware.

Mais Donald Trump est loin de s'avouer vaincu. En plus de victoires dans l'Ohio (18), en Floride (29) ou le Texas, le président sortant a multiplié les recours en justice. La première offensive a été portée dans le Wisconsin, remporté par Biden avec un écart de moins de 1% selon les résultats quasi-complets, selon plusieurs médias américains.

Les républicains veulent demander un recomptage des suffrages et ont demandé à un juge local de réexaminer les bulletins déjà comptés. Ils ont également déposé un recours pour obtenir la suspension du dépouillement dans l'Etat-clé de Pennsylvanie, à l'issue toujours incertaine. "Nous agissons en justice pour suspendre le dépouillement en attendant plus de transparence", a indiqué Bill Stepien, le directeur de campagne de M. Trump.

Le président lui-même avait menacé dans la nuit de mardi à mercredi, dans une allocution confuse, de saisir la Cour suprême, tout en restant évasif sur les motifs.

Bataille sur Twitter

Le duel a aussi continué sur Twitter. "Hier soir j'avais une bonne avance, dans de nombreux Etats-clés. Puis, un par un, ils ont commencé à disparaître magiquement avec l'apparition et le comptage de bulletins surprise" a affirmé mercredi Donald Trump. Dans la foulée, le réseau social a apposé un message d'avertissement sur le tweet en indiquant qu''une partie ou la totalité du contenu partagé est contestée et susceptible d’être trompeuse quant au mode de participation à une élection ou à un autre processus civique".

De son côté Joe Biden a promis une lutte "sans répit jusqu'à ce que chaque bulletin soit compté". L'un de ses conseillers, Bon Bauer a estimé que Trump risque de subir une "défaite embarrassante" s'il saisit la Cour Suprême américaine avant la fin du dépouillement.

Les options de Joe Biden

À défaut de "vague bleue", le candidat démocrate est en bonne position pour l'emporter. Il lui faut remporter l'un des trois états suivants : le Nevada, la Pennsylvanie ou la Géorgie.

Pour l'instant, le candidat démocrate a remporté le Wisconsin (10 grands électeurs), le Michigan (16), l'Arizona (11), le Maine (3), le Vermont (3), la Virginie (13), le Connecticut (7) le Delaware (3), l’Illinois (20), le Maryland (10), le Massachusetts (11), le New Jersey (14), le Rhode Island (4), New York (29), le Nouveau Mexique (5), le District de Columbia (3), le Colorado (3), le New Hampshire (4), la Californie (55), l'Oregon (7), Hawaï (4), l’Etat de Washington (12) et le Minnesota (10).

Les options de Donald Trump

Au terme d'une longue campagne d'une virulence exceptionnelle, perturbée par la pandémie, les résultats partiels montrent que Donald Trump n'a pas subi la répudiation électorale que les sondages présageaient, prouvant que même s'il était battu, sa base d'électeurs lui reste largement fidèle.

Le milliardaire a dénoncé un ratage d'ampleur "historique" chez les sondeurs.

Pour l'instant, le président sortant remporte un grand électeur dans le Maine, le Texas (38), la Floride (29), la Virginie occidentale (5), la Caroline du Sud (9), l'Alabama (9), le Mississippi (6), le Tennessee (11), l'Oklahoma (7), le Kentucky (8), l'Arkansas (6), l'Indiana (11), la Louisiane (8), le Wyoming (3), le Dakota du Sud (3) et le Dakota du Nord (3), le Kansas (6), le Missouri (10), l’Idaho (4), l’Utah (6), l’Ohio (18), le Montana (3), Iowa (6) et le Nebraska (5 grands électeurs mais trois seulement attribués pour le moment à Donald Trump).