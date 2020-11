Élections américaines : Joe Biden élu 46e président des Etats-Unis

C'est désormais officiel. Joe Biden a remporté l'élection présidentielle américaine ce samedi après un duel serré face à Donald Trump. Le démocrate a remporté la Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs, selon l'agence de presse américaine Associated Press et plusieurs médias américains. Cela lui permet de passer la barre des 270 grands électeurs nécessaires pour être élu président des Etats-Unis.

En effet, Joe Biden dispose désormais de 284 grands électeurs, contre 214 pour Donald Trump. Le suspense a donc duré après l'"Election Day" de ce mardi 3 novembre, avec le long dépouillement dans les différents Etats américains, dont les Etats clés, en raison du niveau record du vote par correspondance.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Joe Biden s'était exprimé depuis Wilmington, son fief dans le Delaware. "Nous allons gagner cette élection avec une majorité claire" avait alors assuré le candidat démocrate, appelant la nation à "se rassembler". Joe Biden avait esquissé les priorités de son début de futur mandat : la lutte contre la pandémie de Covid-19, et les "défis sanitaires, économiques, climatiques, sociétaux".

Donald Trump parti faire un golf

Quelques minutes avant l'annonce de l'élection de Joe Biden, dans un nouveau tweet, Donald Trump avait déclaré : "J'ai gagné cette élection, et de beaucoup !". Le tweet du républicain a été signalé par Twitter, comme la plupart de ses messages postés ce jour.

Donald Trump s'est rendu ce samedi à son club de golf à Sterling, en Virginie, sa première sortie depuis le jour de l'élection présidentielle.

Forte participation

L'élection a suscité la plus forte participation depuis que les femmes ont le droit de vote : 160 millions d'Américains ont voté, soit une participation estimée à 66,9%, contre 59,2% en 2016, selon le US Elections Project.

Pour rappel, le scrutin américain se déroule au suffrage universel indirect. Les Américains votent pour 538 grands électeurs, qui désignent le président. Pour l'emporter, le candidat démocrate devait en obtenir 270.