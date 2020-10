Elections américaines : Kamala Harris et Mike Pence s'affrontent sur le Covid-19 lors d'un débat télévisé

Le vice-président américain Mike Pence et Kamala Harris, la démocrate qui brigue son poste, se sont affrontés mercredi sur la gestion du Covid-19. Les deux colistiers ont offert une image contrastant radicalement avec la foire d'empoigne entre Donald Trump et Joe Biden la semaine précédente.

"Les Américains ont été témoins de ce qui est _le plus gros échec de toute administration présidentielle dans l'histoire de notre pays_", a lancé d'emblée Kamala Harris, la sénatrice démocrate de 55 ans, qui serait la première femme à devenir vice-présidente des Etats-Unis en cas de victoire de Joe Biden le 3 novembre. Mike Pence et Kamala Harris, les deux lieutenants de Donald Trump et Joe Biden, se sont affrontés mercredi sur la gestion du Covid-19 qui domine la campagne électorale.

Défendant au contraire les mesures de l'administration Trump, Mike Pence, 61 ans, a accusé Kamala Harris de "saper la confiance" des Américains dans un vaccin actuellement en préparation.

Un débat ferme mais courtois

Huit jours après le premier face-à-face entre le président républicain, 74 ans, et son adversaire démocrate, 77 ans, qui avait viré au pugilat verbal, le duel entre les colistiers a donné lieu à des échanges sur le fond, plus posés, bien que fermes. "Mike Pence a largement gagné", a assuré sur Twitter Donald Trump, convalescent du coronavirus et confiné à la présidence.

"Kamala Harris, nous sommes tous fiers de toi ce soir", a tweeté de son côté Joe Biden.

Mais dans les faits, le débat n'a pas fait émerger un vainqueur apparent, au moment où le "ticket" républicain doit absolument refaire son retard de plus en plus marqué dans les sondages. Visage impassible, le vice-président sortant s'est trouvé souvent sur la défensive pour défendre le bilan de quatre ans de mandat aux côtés du tempétueux milliardaire. Plus souriante, Kamala Harris a ainsi opposé ce qu'elle considère être les succès économiques de Joe Biden en tant que vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017 à la politique du duo Trump-Pence, dont le mandat s'achève sur "une récession comparée à la Grande Dépression". Et elle a accusé le milliardaire républicain de mener une politique favorable aux plus riches.

Mais au terme de cet affrontement policé de 90 minutes, les commentaires sur les réseaux sociaux semblaient se concentrer sur un détail : la mouche qui s'est posée pendant deux longues minutes sur la chevelure blanche du vice-président des Etats-Unis.