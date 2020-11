Élections américaines : pourquoi ne connaîtra t-on sans doute pas le nom du président ce mercredi ?

En août dernier, Donald Trump avait prévenu : le résultat de l'élection présidentielle du 3 novembre pourrait mettre "des semaines", "des mois", voire ne "jamais" être connu. Sans aller si loin, les électeurs américains ne connaîtront sans doute pas le nom de leur prochain président mercredi, au lendemain du "Election Day". En 2016, lors de la dernière présidentielle, Donald Trump avait été donné vainqueur sur la base d'estimations au milieu de la nuit électorale, mais les résultats devraient mettre un peu plus de temps à nous parvenir cette année, car la structure-même du vote est très différente avec l'importance du vote anticipé.

Pandémie de Covid-19 oblige, la plupart des États américains a en effet élargi cette année les modalités du vote anticipé, par correspondance ou en personne. Et la mobilisation a dépassé les espérances : sur 230.000 inscrits, quelque 95 millions d'électeurs ont déjà participé au scrutin, soit plus des deux tiers du total des suffrages exprimés en 2016, selon le "Elections Project" de l’université de Floride.

Des résultats incomplets

Dans la plupart des États, le vote par correspondance reste possible jusqu'au jour-même de l'élection et dans 22 d'entre eux, il peut même être enregistré quelques jours plus tard. Beaucoup de bulletins arriveront donc après le jour J, et leur décompte est généralement plus long que celui des suffrages exprimés dans les bureaux de vote.

Seuls huit États américains se sont engagés auprès du New York Times à fournir la quasi-totalité de leurs résultats à la mi-journée ce mercredi. Pour tous les autres, il faudra se contenter de projections partielles. Mais tout dépendra sur quel type de vote elles s'appuient. En Virginie par exemple, les premiers bulletins décomptés seront ceux du vote en personne le jour de l'élection, ce qui devrait favoriser Donald Trump. Mais en Floride, en Caroline du Nord ou dans l'Arizona, où le dépouillement des bulletins par correspondance a déjà débuté, les premiers résultats devraient favoriser Joe Biden, qui a incité ses électeurs à voter en avance.

Le spectre du cafouillage de l'an 2000

Les premiers résultats partiels ne reflèteront donc pas entièrement la "couleur" définitive des États et leur poids en grands électeurs, surtout dans les États clés. En clair, l'un des deux candidats pourrait être annoncé gagnant dans un premier temps, puis perdant une fois que la totalité des votes aura été décomptée, comme en 2000 : le démocrate Al Gore avait annoncé sa défaite face au républicain George W. Bush pour se rétracter quelques heures plus tard.

Il faudra surtout attendre la validation des résultats au terme d'un processus différent dans chacun des 50 États et dans le District de Columbia, siège de la capitale Washington. Une officialisation qui peut prendre entre quelques jours et plus de trois semaines. Enfin, les grands électeurs éliront mi-décembre le président et le vice-président sur la base des résultats locaux.

Des risques de fraudes

Depuis plusieurs mois, Donald Trump fait planer le doute sur des "fraudes d'une ampleur inédite". Il ne veut pas échouer et selon lui, s'il perd cette élection, c'est parce qu'elle a été truquée. Au fil des semaines, voyant que les sondages étaient mauvais pour son camp, il a tenté de reporter l'élection et a même incité ses partisans à voter deux fois dans certains États, ce qui est totalement illégal. Il a aussi demandé à la Cour suprême des Etats-Unis de décréter l'arrêt des comptages des votes par correspondance reçus après le 3 novembre. Or la haute juridiction, même à majorité conservatrice, n'est pas compétente en la matière, la décision revenant aux États.

En guise de baroud d'honneur, Donald Trump pourrait se déclarer vainqueur malgré tout le soir de l'élection. "Ma réponse est que le président ne va pas voler cette élection" a indiqué Joe Biden dimanche. Les avocats des deux camps se tiennent prêts et des recours pourraient être déposés dans plusieurs États, comme cela avait été le cas en Floride en 2000. Il avait alors fallu attendre des semaines pour connaître les résultats du "Sunshine state", au terme d'interminables opérations de recomptage. Cette fois, la Cour suprême avait tranché, en faveur du candidat républicain.

