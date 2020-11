Elections américaines : quelles conséquences en Côte-d'Or ?

Les Etats-Unis ont voté dans la nuit de mardi à mercredi pour élire leur prochain président. Quel impact aura le résultat de ces élections sur la vie quotidienne des Côte-d'Oriens ? Corentin Sellin, prof d'histoire agrégé au lycée Carnot à Dijon et spécialiste des Etats-Unis nous répond.

Jean-Marc Four

Qui sera le prochain président des Etats-Unis ? Le nom du vainqueur, entre Joe Biden et Donald Trump ne sera probablement pas connu avant plusieurs jours. Mais quel que soit le résultat, il y aura des répercussions sur la vie quotidienne et économique en Côte-d'Or. Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire en classe prépa au lycée Carnot à Dijon, chroniqueur sur le site Les Jours et pour France Inter nous explique.

Taxe sur les vins et les produits bourguignons

"La principale conséquence visible de la présence de Trump au pouvoir pour les Côte-d'Oriens, ça a été l'augmentation des taxes sur les vins français, suite au conflit Airbus", détaille Corentin Sellin. Une taxe qui menace l'export des vins bourguignons. L'élection de Joe Biden à la tête des Etats-Unis pourrait t-elle changer la donne ? "Evidemment, il ne faut pas s'imaginer que si Joe Biden est élu ce sera le retour au libre-échange pur et parfait. La différence, c'est que Joe Biden ne considère pas la taxation douanière comme une politique en soi, simplement comme un moyen de négocier, contrairement à _Donald Trump qui s'en sert pour punir des partenaires commerciaux récalcitrants._"

Donald Trump qui a d'ailleurs déjà fait savoir que s'il était réélu, "ce serait encore plus de protectionnisme et de tarifs douaniers" rappelle Corentin Sellin.

Obtention des visas pour les étudiants

Autre conséquence d'une éventuelle réélection de Donald Trump : une politique migratoire encore plus stricte. "Ca veut dire que pour obtenir des visas, pour des étudiants bourguignons par exemple, ce serait beaucoup plus souple si on avait une présidence Biden" explique le spécialiste des Etats-Unis.