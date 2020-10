Élections américaines : Trump et Biden s'opposent une nouvelle fois sur le coronavirus

C'est un nouveau bras de fer entre Joe Biden et Donald Trump. Alors que les États-Unis continuent de battre des records de contaminations, Mark Meadows, le secrétaire général de la Maison blanche, a déclaré sur CNN que le gouvernement n'allait "pas contrôler la pandémie" mais "contrôler le fait d'avoir des vaccins, des traitements et d'autres choses qui vont l’atténuer."

Un aveu de faiblesse d'après Joe Biden

L'entourage de campagne de Joe Biden n'a pas tardé à réagir : "Mark Meadows a admis de manière étonnante ce matin que l'administration avait renoncé à contrôler la pandémie, qu'elle abandonnait sa mission principale qui est de protéger le peuple américain". L'épidémie a tué environ 225 000 victimes aux États-Unis et mis des millions d'américains au chômage.

Un virus qui ne saurait entraver la course des Républicains avant le vote du 3 novembre : l'actuel vice-président Mike Pence a lui maintenu ses déplacements de campagne malgré des tests positifs au coronavirus de son chef de cabinet, Marc Short, et de plusieurs autres membres de son équipe rapprochée. Donald Trump, lui, tenait meeting sur un aéroport de New Hampshire, s'adressant à des partisans qui étaient nombreux à ne pas porter de masque et à ne pas respecter les mesures de distanciation physique.