Élections américaines : un résultat qui tarde, "très stressant" pour une Californienne expatriée en Creuse

Mardi, Joe Biden et Donald Trump sont au coude-à-coude au terme d'un scrutin plus indécis que prévu pour la présidentielle américaine. Ce résultat qui tarde à venir, c'est "stressant" et "frustrant" pour une Américaine installée en Creuse. Témoignage.

Joe Biden et Donald Trump au coude-à-coude dans la course à la Maison Blanche

Qui sera le prochain président des États-Unis ? Ce mardi, le pays toujours dans l'incertitude au lendemain du vote. On ne sait toujours pas qui de Donald Trump ou Joe Biden va officiellement devenir le chef de la maison blanche pour les quatre années à venir. Même si le candidat démocrate, Joe Biden paraît mieux placé, avec 235 grands électeurs, contre 213 pour l'actuel président républicain. Il en faut 270 pour gagner. Donald Trump revendique la victoire et évoque une "fraude". Tous les bulletins ne sont pas encore décomptés. Il reste encore beaucoup de votes par correspondance à dépouiller. Une situation "très stressante" pour Barbi Simons qui vit à Saint-Dizier-la-Tour, près de Chénerailles, où elle travaille comme traductrice.

Cette frustration me donne la migraine

"J'ai regardé les chaines de télévision américaines toute la nuit, et à 6h30 ce matin je me suis mise à pleurer parce que je me sens vraiment stressée. J'espérais que le résultat arrive plus vite. Mais ils disent que ça pourrait encore prendre plusieurs jours. C'est tellement stressant pour nous Américains. Cette frustration me donne la migraine", confie cette native de Los Angeles.

Barbi Simons, traductrice originaire de Los Angeles, surveille depuis la Creuse les résultats de l'élection présidentielle américaine. - DR

L’élection présidentielle américaine se termine une fois tous les bulletins comptabilisés et les résultats validés par les commissions électorales des 50 États. Cette année, avec le succès du vote anticipé, des milliers de bulletins n'ont pas encore été dépouillés dans plusieurs États : "Je pense que c'est une conséquence du Covid. d'habitude les gens se déplacent le jour de l'élection au bureau de vote. Là il y a eu plein de votes par correspondance. C'est aussi ça qui rend la situation plus confuse", explique Barbi Simons.

C'est difficile de garder espoir

"Si Donald Trump perd, je suis sûre qu'il va y avoir des émeutes, de la violence. Vous savez, il encourage la haine, la division, et parmi ses partisans, il y a tout les gens qui militent pour le port d'armes. Et à cause de cette violence, je crois que si Donald Trump perd d'abord il enverra ses avocats à la Cour suprême pour faire des recours. Mais je pense que ses partisans deviendront violents. Alors je suis très inquiète. Mais là, je ne crois pas que Biden puisse gagner. J'espérais que le score soit plus net, plus tranché, et le résultat plus rapide. Mais maintenant c'est difficile de garder espoir. J'aimerais être plus optimiste mais ce n'est pas impossible ! Il faut rester fort", poursuit-elle.