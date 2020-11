Élections américaines vues de la Loire : "c'est très difficile d'avoir une vision nationale aux États-Unis"

Il a choisi de suivre les résultats de l'élection présidentielle américaine à la fois via les médias américains et français. "Et c'est plutôt intéressant de voir comment c'est géré et comment c'est expliqué" de part et d'autre, commente Fabrice Aubin. Avec les quelques formateurs américains de son centre de formation, le directeur de Wall Street English Saint-Étienne n'est pas surpris de voir le président américain sortant Donald Trump et son opposant démocrate Joe Biden au coude à coude dans la course à la Maison Blanche.

Fabrice Aubin dirige le centre de formation en anglais Wall Street English de Saint-Étienne Copier

Engouement pour le scrutin américain malgré sa complexité pour les Français

"Quand on écoutait la France et quand on voit les sondages, américains pour le coup, ils se sont encore trompés, c'était déjà le cas il y a quatre ans... là ils annonçaient huit points... mais quand on discute avec les Américains aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une vision nationale aux États-Unis", commente Fabrice Aubin. "Et avec le regard que nos profs et nos formateurs ont ici en France et sur la région, tout le monde est quand-même plutôt pro démocrate ou anti-Trump en tout cas [...] mais pour autant, tout le monde disait que ça allait être très, très serré", poursuit-il.

Le scrutin américain s'est largement invité dans le quotidien du centre de formation, avec des classes de conversation dédiées aux élections aux États-Unis et même un mode d'emploi, accessible à tous, du scrutin sur le site officiel de Wall Street English. "Regardez aujourd'hui, tous les médias ne parlent que de ça ! Il y a un attrait, un engouement pour les élections américaines, qui sont pour les Français, très compliquées à voir de l'extérieur et donc c'est un petit point qu'on indique pour montrer qu'on est vraiment en lien", indique Fabrice Aubin.