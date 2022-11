Élections aux États-Unis : Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, appelle à voter républicain

Elon Musk a appelé ce lundi les Américains à voter pour le parti républicain aux élections de mi-mandat mardi, au nom de l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif. Ces élections doivent permettre de renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants, plus d'un tiers du Sénat et une trentaine de postes de gouverneurs. Elon Musk, également patron de Tesla, a publié un message sur Twitter. "Aux électeurs à l'esprit indépendant : un pouvoir partagé limite les pires excès des deux parties, en conséquence je recommande de voter pour un Congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate", a-t-il écrit à ses 114 millions d'abonnés.

ⓘ Publicité

Le soutien d'Elon Musk est un soutien de poids pour les républicains alors que les démocrates se préparent à vivre des élections de mi-mandat périlleuses mardi aux Etats-Unis. Ils pourraient perdre au moins l'une des deux chambres du Congrès, ce qui risque d'affaiblir un peu plus un Joe Biden déjà fragilisé tout en remettant pleinement en selle Donald Trump en vue de la prochaine présidentielle en 2024. Les républicains comptent actuellement 50 sénateurs, soit autant que les démocrates qui contrôlent cependant la chambre haute via la voix supplémentaire de la vice-présidente Kamala Harris, et il leur suffit donc de reprendre un siège à leurs adversaires pour y redevenir majoritaires.

Des républicains confiants

Après une campagne acharnée centrée sur l'inflation, les républicains se montrent de plus en plus confiants dans leurs chances de renverser entièrement le Congrès. C'est-à-dire non seulement de prendre la Chambre des représentants, ce qui est le scénario classique aux "midterms", mais aussi d'arracher à Joe Biden son mince contrôle du Sénat. Le parti rêve désormais ouvertement d'une "vague rouge" - la couleur des conservateurs. Organisées deux ans après la présidentielle, ces élections se convertissent de fait en référendum sur l'occupant de la Maison Blanche, qui échappe très rarement au vote sanction.

Une politisation de Twitter ?

Cette recommandation de vote de la part d'Elon Musk ne manquera pas d'alimenter les inquiétudes parmi les Américains qui redoutent une éventuelle utilisation politique du réseau social par le milliardaire. Le patron de Tesla et SpaceX a promis que Twitter demeurerait politiquement neutre et que toutes les opinions pourraient s'y exprimer.