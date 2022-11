Élections aux États-Unis : les démocrates gardent le Sénat, Joe Biden "renforcé", Donald Trump fragilisé

Les élections de mi-mandat aux États-Unis ont rendu une partie de leur verdict ce samedi avec la victoire de la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto dans l'Etat clé du Nevada. La sortante a battu de justesse Adam Laxalt, un candidat soutenu par l'ex-président Donald Trump. Le parti démocrate remporte ainsi le siège qui lui manquait pour conserver le contrôle du Sénat, une victoire capitale pour la suite de la présidence de Joe Biden qui se dit "renforcé" par ce succès. "Je me sens bien et j'attends avec impatience les deux prochaines années", a réagi le présidant américain Biden depuis Phnom Penh en marge d'un sommet asiatique.

ⓘ Publicité

Le parti de Joe Biden, présenté comme en grande difficulté juste avant ce scrutin, garde donc le contrôle de la chambre haute du Congrès, avec 50 sièges sur 100. Et ce n'est pas fini puisque les démocrates pourraient encore gagner un siège dans l'État de Géorgie, où un second tour sera organisé le 6 décembre.

Pour le chef de la majorité démocrate sortante au Sénat, Chuck Schumer, les Américains ont "judicieusement rejeté la direction antidémocratique, autoritaire, méchante et source de division que les républicains MAGA voulaient donner à notre pays", en référence au mouvement "Make America Great Again" de Donald Trump.

Donald Trump fragilisé, contesté jusque dans les rangs des républicains

Car c'est bien là l'autre enseignement de ce scrutin. Alors qu'il attendait un succès pour annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024, Donald Trump ressort affaibli, d'autant qu'il a été omniprésent pendant la campagne. Pourraient suivre de possibles règlements de compte au sein du parti. Il devrait malgré tout se déclarer officiellement ce mardi, sa troisième tentative.

Parmi ceux qui pourraient concurrencer Donald Trump dans la course à la présidentielle de 2024 figure le gouverneur de Floride Ron DeSantis, réélu triomphalement et nouvelle star de la droite dure. Son succès n'a pas échappé au milliardaire, qui a enchaîné cette semaine piques et moqueries contre celui qu'il surnomme "Ron-la-Morale". Et, hasard du calendrier ou non, mardi sera aussi le jour de la sortie des mémoires d'un autre concurrent possible de Donald Trump, son ancien vice-président Mike Pence.