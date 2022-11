Élections aux États-Unis : les républicains en légère avance, les démocrates résistent mieux que prévu

Si les résultats définitifs ne sont toujours pas connus au lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis, les premières tendances confirment une bataille âpre et serrée avec un léger avantage pour les républicains. Le camp de Donald Trump a remporté une première victoire à l'un des sièges les plus disputés du Congrès américain : le très convoité poste de sénateur de l'Ohio, gagné par J.D Vance, l'un des lieutenants de l'ex-président.

Handicapé par une hausse des prix record, Joe Biden pourrait perdre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors de ces scrutins de mi-mandat traditionnellement défavorables au parti au pouvoir, et de voir son action paralysée pour les deux prochaines années. Son prédécesseur Donald Trump, qui a soutenu avec vigueur un grand nombre de candidats républicains mise pour sa part sur le succès de ses lieutenants pour se lancer sous les meilleurs auspices dans la course à la présidentielle 2024. Il a promis "une très grande annonce" le 15 novembre.

Plusieurs victoires pour le camp de Biden

Mais le camp démocrate ne reste pas bredouille. Il a arraché aux conservateurs deux postes de gouverneurs aux républicains : dans le Maryland et le Massachusetts, où Maura Healey sera la première lesbienne à la tête d'un Etat. Joe Biden l'a d'ailleurs appelée immédiatement pour la féliciter. Le parti du dirigeant démocrate de 79 ans s'est aussi épargné une grosse frayeur en conservant le contrôle de l'Etat de New York, où les républicains croyaient être en mesure de déloger la gouverneure Kathy Hochul.

Victoire importante également avec le siège de sénateur de Pennsylvanie remporté par le démocrate John Fetterman face à un lieutenant de Donald Trump. Colosse chauve fragilisé par un AVC subi en mai, John Fetterman affrontait le chirurgien superstar Mehmet Oz dans l'un des duels les plus scrutés des élections de mi-mandat. "Nous avons parié sur les habitants de Pennsylvanie - et vous ne nous avez pas laissé tomber. Et je ne vous laisserai pas tomber", a immédiatement réagi le démocrate depuis Pittsburgh, remerciant les électeurs. Le siège, jusque-là occupé par un républicain, était décisif pour le contrôle de la chambre haute et donc pour le reste du mandat de Joe Biden.

Le contrôle du Sénat est lui donc désormais suspendu à quatre sièges : l'Arizona, la Géorgie, le Nevada et le Wisconsin. Le comptage de ces voix pourrait nécessiter plusieurs jours.

Pas de vague rouge

C'était la promesse de Donald Trump : une vague républicaine à l'occasion des midterms mais elle semble se transformer en vaguelette. Les enquêtes d'opinion prédisaient une large victoire des républicains à la Chambre des représentants (l'équivalent de l'Assemblée nationale) mais les démocrates, le camp du président Joe Biden, font bien mieux que prévu. "Ce n'est certainement pas une vague républicaine, ça c'est sûr", a estimé l'influent sénateur Lindsey Graham, un proche de Donald Trump, sur NBC.

En attendant de voir où basculait le Congrès américain, l'attention se portait aussi sur les élections aux postes de gouverneurs. Et en particulier sur la Floride, où le gouverneur sortant Ron DeSantis a été réélu de manière triomphale. Etoile montante du camp conservateur, possible prétendant à la Maison Blanche en 2024, il s'est félicité dans un discours offensif d'avoir fait de cet Etat du sud, longtemps considéré comme penchant tantôt à gauche, tantôt à droite, une "terre promise" pour les républicains, où "l'idéologie 'woke' vient mourir". Et où le sénateur républicain sortant Marco Rubio a d'ailleurs aussi été réélu.