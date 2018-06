Trois militants du Parti communiste français venus observer le déroulement des élections présidentielle et législatives en Turquie ont été arrêtées ce dimanche à Agri rapporte le Parti communiste sur son compte twitter. Parmi elles, la sénatrice des Côtes d'Armor Christine Prunaud.

Une délégation communiste de trois personnes, dont la sénatrice des Côtes d'Armor Christine Prunaud, a été arrêtée dimanche à Agri en Turquie rapporte le Parti communiste sur son compte twitter. La délégation est sortie du commissariat vers 16h30 et doit prendre l'avion en direction de la France ce soir.

Ils étaient venus observer les élections présidentielles et législatives selon le PCF.

"La délégation du PCF (Parti communiste français) qui séjourne en Turquie à Agri comme observateur des élections présidentielle et législatives a été arrêtée et ses membres ont comparu ce dimanche matin devant le procureur de la République", peut-on lire dans un communiqué du Parti communiste français.

"Le pouvoir turc veut ainsi étouffer toutes les voix qui dénoncent les fraudes massives à l'œuvre", poursuit le communiqué avant d'ajouter "Notamment en véhiculant sur Twitter que les membres de la délégation seraient de faux observateurs qui tenteraient de manipuler les élections."

Plus de 56 millions d'électeurs turcs sont appelés à voter ce dimanche pour des élections présidentielle et législatives anticipées âprement disputées entre le chef de l'Etat Recep Tayyip Erdogan et son principal rival, le social-démocrate Muharrem Ince.

Le principal parti d'opposition turc assure avoir repéré des tentatives de fraude dans le sud-est du pays.