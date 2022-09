Élections législatives en Italie : la coalition de droite et d'extrême-droite en tête des intentions de vote

L'Italie va-t-elle basculer du centre gauche à l'extrême droite ? L'alliance des droites, favorite des élections générales de ce dimanche 25 septembre, a tenu un meeting commun jeudi à Rome au terme d'une campagne qui pourrait porter au pouvoir une ex-admiratrice de Mussolini. Placés sous perfusion financière par leurs partenaires européens après une pandémie dévastatrice, les Italiens devraient remettre leur destin entre les mains de Giorgia Meloni, cheffe de Fratelli d'Italia (FDI), formation ultra-conservatrice, identitaire et nationaliste, dont le nom reprend les paroles et l'intitulé de l'hymne italien.

L'élection est suivie de près à Bruxelles après la victoire d'un bloc de droite et d'extrême droite aux législatives suédoises, car Giorgia Meloni pourrait devenir la première cheffe de gouvernement d'un pays fondateur de l'Europe communautaire à la tête d'un parti post-fasciste.

Les Italiens établis en France ont pu voter jusqu'à jeudi par correspondance à ces élections générales, législatives et sénatoriales, pour élire 200 sénateurs et 400 députés (les Italiens vivant en Europe désignent trois députés et un un sénateur, ndlr). Le scrutin se tiendra dimanche de 7 heures à 23 heures. En tout, 50 869 304 électeurs sont appelés à voter. Ces élections devaient normalement se tenir en mai 2023 mais le président de la République a convoqué des élections anticipées après la chute du gouvernement de Mario Draghi (qui regroupait tous les grands partis excepté Fratelli d'Italia).

Centre droit, droite et extrême droite

Giorgia Meloni fait figure de gagnante avant l'heure, dans les sondages d'intentions de vote et dans l'espace médiatique italien : chaque jour pas un titre de presse national dans les kiosques, pas une émission à la radio ni à la télévision sans en parler. "La Meloni" comme on l'appelle en Italie, 45 ans, s'est coalisée avec Forza Italia (FI, droite) du magnat octogénaire Silvio Berlusconi, et la Ligue (Lega) de Matteo Salvini, ancien ministre de l'Intérieur poursuivi en justice pour avoir bloqué des navires humanitaires secourant les migrants en Méditerranée. Ensemble, ils pourraient obtenir la majorité absolue des sièges à la Chambre des députés et au Sénat avec une avance confortable sur le Parti démocrate (PD) d'Enrico Letta, qui a échoué à faire l'unité au centre et à gauche. Giorgia Meloni a convoqué Gandhi mercredi sur son compte Twitter, où elle publie à flux tendu des messages simples et percutants. "Gandhi disait 'd'abord ils t'ignorent, ensuite ils te dénigrent, puis ils te combattent. Et à la fin tu gagnes'", a-t-elle écrit pour légender une photo d'elle faisant le "V" de la victoire.

"Les Italiens d'abord"

Les sondages étant interdits dans les deux semaines précédant le scrutin, les dernières enquêtes publiées font foi. FDI est crédité de 24 à 25% des intentions de vote, devant le PD entre 21 et 22%. Suivent le Mouvement 5 Etoiles (ex-antisystèmes) de 13 à 15%, la Ligue à 12%, FI à 8%. La coalition de droite et extrême droite pourrait rafler entre 45% et 55% des sièges au parlement. Facteur clé de ce scrutin, le taux de participation devrait descendre à un niveau historiquement bas, en deçà des 70%. Menée en plein été alors que les Italiens étaient à la plage, ce fut "l'une des pires campagnes de l'après-guerre", analyse Flavio Chiapponi, de l'université de Pavie. À part un face-à-face convenu entre Meloni et Letta sur la chaîne TV du journal Il Corriere della Sera, "il n'y a pas eu de confrontation sur les idées et les visions de chacun".

La droite veut plus de frontières et moins d'Europe "bureaucratique", plus de natalité et moins d'immigration, plus de valeurs "judéo-chrétiennes" et moins d'impôts. Mais chacun, en campagne, a tenu à rappeler son ADN, au-delà de l'accord électoral : si Meloni et Salvini fustigent "l'islamisation" et s'engagent à faire passer "les Italiens d'abord", la première, protectionniste, croit à l'État interventionniste quand Salvini et Berlusconi, plus libéraux, plaident pour un impôt à taux unique de 15 et 23% respectivement. Venue d'une famille politique qui s'est construite sur l'anticommunisme, elle est par ailleurs atlantiste et soutient les sanctions contre Moscou après l'invasion de l'Ukraine, alors que Salvini, grand "tifoso" de Vladimir Poutine, s'y oppose, estimant qu'elles nuisent surtout aux Italiens qui paient le gaz au prix fort.

La Lega et Fratelli d'Italia, deux formations d'extrême droite coalisées au portes du pouvoir en Italie © Maxppp - Pierre Teyssot

Mussolini ? "Un bon politicien"

Giorgia Meloni et son parti sont les héritiers du Mouvement social italien (MSI), parti néofasciste créé après la Seconde Guerre mondiale. À 19 ans, elle affirme à la chaîne française France 3 que le dictateur Benito Mussolini était "un bon politicien". Si elle doit ménager une frange de sa base qui se réclame de ce passé-là, elle sait aussi que pour gagner, elle doit rassurer l'aile modérée de sa famille politique, se dédiaboliser. "Si j'étais fasciste, je dirais que suis fasciste", s'est-elle défendue dans un récent entretien au magazine britannique The Spectator.

Son récit est "contredit par les faits", estime le quotidien de centre gauche La Repubblica, qui pointe du doigt une partie de l'entourage et de la base du parti restée sensible à ses racines. Dans un exercice consommé d'équilibriste, elle reconnaît encore aujourd'hui à Mussolini d'avoir "beaucoup accompli", sans l'exonérer de ses "erreurs" : les lois antijuives, l'entrée en guerre, l'autoritarisme. Et de clarifier : dans ses rangs, "il n'y a pas de place pour les nostalgiques du fascisme, ni pour le racisme et l'antisémitisme." Pourtant, un responsable de Fratelli d'Italia, a provoqué cette semaine un tollé après la diffusion d'une vidéo où il fait le salut "romain", apparenté à un rituel fasciste. Romano La Russa, frère du co-fondateur de Fratelli d'Italia (FdI), Ignazio La Russa, apparaît sur cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le bras tendu, au cours d'une cérémonie dans une rue de Milan (Lombardie) le 19 septembre.

"Je suis chrétienne"

Née à Rome le 15 janvier 1977, Giorgia Meloni entre en militance à 15 ans dans les associations étudiantes classées très à droite, tout en travaillant comme babysitter ou serveuse. En 1996, elle prend la tête d'une association lycéenne, Azione Studentesca, dont l'emblème est la Croix celtique. En 2006, elle devient députée et vice-présidente de la chambre. Deux ans plus tard, elle est nommée ministre de la Jeunesse dans le gouvernement de Silvio Berlusconi. Elle fréquente alors assidûment les plateaux de télé. Sa jeunesse, sa témérité, ses formules font d'elle un bon personnage médiatique. Jusqu'ici jalouse de sa vie privée, elle comprend que, au moins autant que les idées, la personnalité d'une jeune et jolie femme blonde dans une Italie encore très machiste séduit.

"Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis Italienne, je suis chrétienne", lance-t-elle à ses supporteurs en 2019 à Rome lors d'un fervent discours devenu célèbre. Giorgia Meloni, qui vit en concubinage avec un journaliste télé, a une fille née en 2006. Fin 2012, lasse des dissensions qui rongent la droite, elle fonde Fratelli d'Italia avec d'autres dissidents du berlusconisme, et choisit de camper dans l'opposition.

Lorsque Mario Draghi, ancien gouverneur de la Banque centrale européenne forme en février 2021 un cabinet d'unité nationale pour sortir l'Italie de la crise sanitaire et économique, elle refuse d'y participer. "L'Italie a besoin d'une opposition libre", affirme-t-elle alors. C'est au nom de cette liberté, synonyme de souveraineté, que cette Atlantiste dénonce dès le premier jour l'agression de l'Ukraine par Moscou.

Silvio Berlusconi, leader de Forza Italia (droite), joue sans doute dans ces élections générales une de ses dernières batailles politiques ...ou pas © Maxppp - Nicola Marfisi / Avalon

Des élections dans la peur et un contexte de crise

En Italie, ce qui apparaît déjà comme un tournant rend anxieux certains électeurs avant le vote dimanche. À Milan, Giacomo, créateur dans l'industrie de la mode, reconnaît être "effrayé" et résigné. "En gagnant, la droite prendra une voie plus radicale en Europe en se rapprochant de la Pologne ou la Hongrie, moins libérales. J'espère que ça ne durera pas et surtout qu'on pourra endiguer certaines de leurs propositions."

"Je sais bien que la droite va gagner, c'est imparable." - Davide, habitant à Rome, 30 ans

Davide, un habitant du quartier Pigneto à Rome, tout jeune trentenaire ayant toujours voté à gauche, ne croit pas lui non plus à une inversion des sondages. "Je sais bien que la droite va gagner, c'est imparable. J'en cauchemarde depuis quelques temps." Michele, Napolitain dans un quartier populaire, se dit "préoccupé" et évoque "un danger, des idées rétrogrades", "les peurs des Italiens, leurs incertitudes" et "une dérive à droite depuis de nombreuses années."

Les Italiens "disent, on a tout essayé, ça n'a pas marché. On va essayer avec elle" Giorgia Meloni, a expliqué ce jeudi sur franceinfo Ludmila Acone historienne, spécialiste de l'Italie et chercheuse associée à l’université Paris 1. La crise "énergétique terrible fait que les notes des factures d'électricité sont devenues tellement impossibles à affronter que les Italiens sont vraiment dans le désarroi total", a-t-elle analysé. Ludmila Acone qualifie le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, de "post-fasciste". Elle estime que "sa position sur l'avortement, sur la question du genre et des homosexuels et ses alliances avec Orban et avec Vox en Espagne posent vraiment question". La société italienne est en crise économique, sociale, politique depuis déjà plusieurs années. Il y a une désaffection de la politique par les citoyens qui est très marquée, notamment depuis 2018 et même avant.

Une gauche italienne désunie

Tout début août, Enrico Letta, le secrétaire du Parti démocrate (PD) a réussi à mettre sur pied une coalition aux côtés de deux formations de centre et centre gauche. Malgré cela, pas d'engouement inédit est des désunions persistent à gauche, comme le souligne Christophe Bouillaud, professeur à l'IEP de Grenoble.

Christophe Bouillaud, professeur à l'IEP de Grenoble. Copier

'Il y a une vraie fracture au sein de la gauche, au sens large, sur les priorités du pays. Est-ce que les priorités du pays c'est d'être un bon élève européen, et fondamentalement cela fait partie de l'identité du Patri démocrate... Et le Mouvement 5 Étoiles, c'est priorité au peuple italien, aux pauvres Italiens, aux jeunes Italiens en particulier. Probablement, ce qu'il risque de se passer, c'est que repoussés tous les deux dans l'opposition, ces deux partis finiront bien par s'entendre face à ce pourrait être le gouvernement des droites."

Enrico Letta, leader du Partito Democratico (PD), et de la coalition de gauche et centre gauche © Maxppp - FABRIZIO RADAELLI

Les propositions de Giorgia Meloni

La chef de file de Fratelli d'Italia veut endiguer l'instabilité parlementaire du pays en passant d'un régime parlementaire à un régime présidentiel où le président de la République serait un chef d'État fort et chef de l'exécutif. La proposition fait frémir la gauche qui rappelle là les racines du mal, celle de l'accession de Mussolini. La botte italienne a connu 67 gouvernements, dirigés par 29 personnalités différentes depuis 1946, le premier étant le gouvernement d'Alcide de Gasperi II, le dernier celui de Mario Draghi. C'est un nouveau gouvernement tous les treize mois environ. Silvio Berlusconi a été le chef de gouvernement à la plus grande longévité avec 3291 jours au pouvoir (en quatre gouvernements différents de 1994 à 2011).

"La Meloni" prononçait en juin dernier un discours pro-famille, défendant des valeurs chrétiennes, autour d'un père et d'un mère. "Oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT! Oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie du genre! Oui à la culture de la vie, non à l'abîme de la mort! Oui aux valeurs universelles de la Croix, non à la violence islamiste! Oui aux frontières sûres, non à l'immigration de masse! Oui au travail de nos citoyens, non à la grande finance internationale! Oui à la souveraineté du peuple, non à la bureaucratie de Bruxelles! Oui à notre civilisation, non à ceux qui veulent la détruire!"

Concernant les liens avec l'Islam, le discours de Fratelli d'Italia se veut très radical. "Si vous vous sentez offensés par le crucifix, ce n'est pas ici que vous devez vivre. Le monde est vaste et il est plein de nations islamiques où vous ne trouverez pas un crucifix parce que les chrétiens y sont persécutés et les églises y sont rasées. Mais ici nous défendrons ces symboles, ces églises et nous défendrons notre identité. Nous défendrons Dieu, la patrie et la famille, faites-vous une raison. Nous nous battrons contre l'islamisation de l'Europe, parce que nous n'avons aucune intention de devenir un continent musulman."

Giorgia Meloni se veut ferme face à Bruxelles, sans penser à une sortie de l'Union européenne. "En Europe, ils sont tous inquiets de voir Meloni au gouvernement, mais ils disent ce qui va se passer? Je vous le dis ce qui va se passer, la fête est finie, l'Italie va commencer à défendre ses intérêts nationaux comme le font les autres, et après on cherche des solutions communes."

Concernant enfin la défense, Giorgia Meloni pense à augmenter le budget des armées. "Fratelli d'Italia est le seul parti qui a dans son programme l'augmentation des dépenses militaires. La liberté a un prix et pas seulement la liberté face à une possible invasion. Ceux qui se plaignent de l'ingérence excessive des Etats-Unis en Europe sont aussi ceux qui disent que nous ne devons pas augmenter les dépenses militaires. Si l'Europe décide de confier sa défense à d'autres, l'Europe leur confie aussi sa liberté, parce que personne ne te défend gratuitement. On te défend en échange d'une sphère d'influence."

