Élections législatives en Italie : qui est Giorgia Meloni, leader du parti post-fasciste Fratelli d'Italia ?

Elle pourrait être la première femme cheffe de gouvernement de l'histoire de l'Italie. Giorgia Meloni, présidente du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, est arrivée ce dimanche en tête des élections législatives anticipée, et revendique la direction du prochain gouvernement. Ex-fan de Mussolini, à la tête d'un mouvement post-fasciste qu'elle s'efforce de "dédiaboliser", qui est "la Meloni", comme l'appellent les Italiens ?

Cette Romaine de 45 ans et son parti sont les héritiers du Mouvement social italien (MSI), parti néofasciste créé après la Seconde Guerre mondiale. Militante dès l'âge de 15 ans dans des associations étudiantes classées très à droite, elle affirme quatre and plus tard à la chaîne française France 3 que le dictateur Benito Mussolini était "un bon politicien".

Dédiabolisation

Si une frange de sa base se réclame toujours de ce passé-là, pour gagner, elle a dû rassurer l'aile modérée de sa famille politique. "Si j'étais fasciste, je dirais que suis fasciste", s'est-elle défendue dans un récent entretien au magazine britannique The Spectator. Mais son récit est "contredit par les faits", estime le quotidien de centre gauche La Repubblica, qui pointe du doigt une partie de l'entourage et de la base du parti restée sensible à ses racines.

Dans un exercice d'équilibriste, elle reconnaît encore aujourd'hui à Mussolini d'avoir "beaucoup accompli", sans l'exonérer de ses "erreurs" : les lois antijuives, l'entrée en guerre, l'autoritarisme. Elle assure aujourd'hui que dans ses rangs, "il n'y a pas de place pour les nostalgiques du fascisme, ni pour le racisme et l'antisémitisme".

Jeunesse, témérité et formules chocs

A 19 ans, elle prend la tête d'une association lycéenne, Azione Studentesca, dont l'emblème est la Croix celtique. En 2006, à 29 ans, elle devient députée et vice-présidente de la chambre. Deux ans plus tard, elle est nommée ministre de la Jeunesse dans le gouvernement de Silvio Berlusconi. Elle fréquente alors assidûment les plateaux de télé. Sa jeunesse, sa témérité, ses formules font d'elle un bon personnage médiatique. Au moins autant que les idées, la personnalité d'une jeune et jolie femme blonde dans une Italie encore très machiste séduit.

Fin 2012, lasse des dissensions qui rongent la droite, elle fonde Fratelli d'Italia avec d'autres dissidents du berlusconisme, et choisit de camper dans l'opposition.

"Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne", lance-t-elle à ses supporteurs en 2019 à Rome lors d'un fervent discours devenu célèbre. Giorgia Meloni, qui vit en concubinage avec un journaliste TV, a une fille née en 2006.

Lorsque Mario Draghi, ancien gouverneur de la Banque centrale européenne forme en février 2021 un cabinet d'unité nationale pour sortir l'Italie de la crise sanitaire et économique, elle refuse d'y participer. "L'Italie a besoin d'une opposition libre", affirme-t-elle alors. C'est au nom de cette liberté, synonyme de souveraineté, que cette Atlantiste dénonce dès le premier jour l'agression de l'Ukraine par Moscou.

Giorgia Meloni se prépare désormais à gouverner en coalition avec la Ligue, la formation anti-européenne dirigée par Matteo Salvini, et Forza Italia, le mouvement conservateur crée par Silvio Berlusconi. Alors que l'instabilité gouvernementale de l'Italie est légendaire, les experts s'accordent déjà sur la courte espérance de vie de cette coalition où Giorgia Meloni aura fort à faire pour gérer ses encombrants alliés, que ce soit l'inusable Silvio Berlusconi ou le tribun antimigrants Matteo Salvini.

Islam, souveraineté, famille, ses chevaux de bataille

Sur les questions de société, "la Meloni" s'affiche ultra-conservatrice : "Oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT ! Oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie du genre ! Oui à la culture de la vie, non à l'abîme de la mort ! Oui aux valeurs universelles de la Croix, non à la violence islamiste ! Oui aux frontières sûres, non à l'immigration de masse ! Oui au travail de nos citoyens, non à la grande finance internationale ! Oui à la souveraineté du peuple, non à la bureaucratie de Bruxelles ! Oui à notre civilisation, non à ceux qui veulent la détruire !" a-t-elle clamé en juin. Sa devise ? "Dieu, patrie, famille".

L'islam

Le 6 octobre 2016 sur Facebook, elle dénonce "le remplacement ethnique en cours en Italie", à l'unisson des autres formations d'extrême droite européennes. "Si vous vous sentez offensés par le crucifix, ce n'est pas ici que vous devez vivre. Le monde est vaste et il est plein de nations islamiques où vous ne trouverez pas un crucifix parce que les chrétiens y sont persécutés et les églises y sont rasées. Mais ici nous défendrons ces symboles, ces églises et nous défendrons notre identité. Nous défendrons Dieu, la patrie et la famille, faites-vous une raison. Nous nous battrons contre l'islamisation de l'Europe, parce que nous n'avons aucune intention de devenir un continent musulman" a-t-elle défendu dans un discours devant ses militants à Rome, en octobre 2019.

L'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni se traduira donc probablement par un cadenassage du pays, où débarquent chaque année des dizaines de milliers de migrants, une perspective qui inquiète les ONG secourant les embarcations fuyant la misère en Afrique.

L'Europe

Comme la Française Marine Le Pen, Giorgia Meloni a finalement renoncé à sortir de l'euro, mais elle réclame une "révision des règles du Pacte de stabilité", suspendues en raison de la crise sanitaire, qui fixent un plafond de 3% du PIB pour le déficit et de 60% pour la dette.

Sa priorité ? Renégocier les traités européens pour que Rome reprenne le contrôle de son destin. "L'Europe doit s'occuper des grands domaines dont elle ne s'occupe pas, la politique extérieure par exemple", et "laisser aux nations les champs plus proches des citoyens, et donc Bruxelles ne s'occupe pas de ce que Rome ou Madrid peut faire mieux qu'elle" a-t-elle argumenté dans un Entretien à La Stampa, en juillet 2021.

Alors que la perspective d'un gouvernement italien dirigé par Giorgia Meloni inquiète à Bruxelles, la candidate s'en est amusée dans son discours de campagne de septembre à Milan : "En Europe, ils sont tous inquiets de voir Meloni au gouvernement, mais ils disent ce qui va se passer ? Je vous le dis ce qui va se passer, la fête est finie, l'Italie va commencer à défendre ses intérêts nationaux comme le font les autres, et après on cherche des solutions communes".

La famille

Sur la question du genre, de la famille et de l'homosexualité, là encore Giorgia Meloni s'aligne avec la frange la plus à droite de l'échiquier politique. Elle sera "la femme la plus dangereuse d'Europe", selon l'hebdomadaire allemand Stern, si "elle fait ce qu'elle a toujours dit", a insisté Sandro Gozi. "C'est une postfasciste, réactionnaire, très dure sur les droits fondamentaux, l'état de droit, sur les restrictions du droit à l'avortement, l'égalité homme-femme. Elle considère la communauté LGBT comme un lobby dangereux pour la famille traditionnelle", énumère-t-il. Pendant la campagne électorale, "elle a tenu un discours un peu plus modéré", a-t-il cependant nuancé.

Elle veut encourager la natalité dans son pays en proie à un véritable "hiver démographique", selon l'expression employée par la classe politique mais aussi le pape François.