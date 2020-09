Elizabeth II ne régnera bientôt plus sur la Barbade

La petite île des Caraïbes a décidé cette semaine de changer de régime politique. A l'horizon novembre 2021, elle deviendra une république. De fait, la Reine d'Angleterre ne régnera plus sur le pays.

Elizabeth II, reine d'Angleterre ne régnera bientôt plus sur la Barbade

La Barbade décide de se séparer du trône d'Angleterre. Mardi 15 septembre, dans une allocution Sandra Mason, la gouverneure-générale de l’île, la représentante officielle d'Elisabeth II dans le pays, il a été décidé d'un changement de régime politique. La Barbade ne sera plus une monarchie constitutionnelle mais une république d'ici le mois de novembre 2021. Le chef de l'Etat ne sera donc plus la Reine d'Angleterre, aujourd'hui âgée de 94 ans.

« L’heure est venue de dire un vrai adieu à notre passé colonial

Le micro-Etat, 430 km2 et 287.000 habitants, veut en fait par ce changement constitutionnel mettre un terme à l'héritage colonial. "Ayant obtenu son indépendance il y a plus d'un demi-siècle [...] l'heure est venue de dire un vrai adieu à notre passé colonial" a déclaré Sandra Mason dans son discours à l'occasion de la rentrée du parlement barbadien mardi.

De son coté, un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré que la décision relevait "des autorités et de la population de la Barbade".

La Barbade n'est pas le premier pays à détrôner la reine

Avant l'île, d'autres anciennes colonies britanniques avaient décidé de ne plus avoir la souveraine comme chef d'Etat. Le Ghana et l'Afrique du Sud s'en étaient séparé en 1960, la Gambie en 1970 ou plus récemment Maurice en 1992.

A la Barbade, la personnalité la plus célèbre n'est d'ailleurs pas Elizabeth II mais Rihanna. La chanteuse mondialement connue est née sur l'île et en est même ambassadrice officielle chargée d'en favoriser le tourisme l'éducation et les investissements.