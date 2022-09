Elisabeth II : "Un grand personnage de notre siècle", pour la sénatrice Catherine Morin-Desailly

Après dix jours d'hommages en Grande-Bretagne, les funérailles d'Elisabeth II, décédée le jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans, se déroulent ce lundi à Londres, selon un protocole ultra-millimétré. "C'est un évènement tout à fait exceptionnel, unique en son genre, et que nous ne sommes pas prêts de revoir en réalité", sourit Catherine Morin-Desailly, invitée ce lundi de France Bleu Normandie.

"Elle a marqué de son empreinte les temps qui courent"

La sénatrice centriste de la Seine-Maritime connaît bien l'Angleterre, et pas seulement en tant que vice-présidente au Sénat du groupe d'amitié France-Royaume-Uni : elle a aussi vécu à Londres et a été professeure d'Anglais. "Elisabeth II est un grand personnage de notre siècle, estime-t-elle. S'il y a une telle fascination, c'est bien parce qu'elle a marqué de son empreinte les temps qui courent, avec ce sens du service et du devoir, et son abnégation à servir pendant plus de sept décennies la couronne britannique et, surtout, son pays."

Au-delà de cette fascination, fallait-il, en France, mettre les drapeaux en berne devant les bâtiments officiels, ou certains maires ont-ils eu raison de ne pas le faire ? "Nous sommes dans une République, donc je peux comprendre ces maires. Mais je peux comprendre aussi qu'on ait mis les drapeaux en berne en Europe, au regard des relations qui ont existé au cours de ces dernières décennies", estime encore Catherine Morin-Desailly.

Un grand évènement pour le millénaire de Guillaume le Conquérant

Depuis Guillaume le Conquérant, la Normandie et l'Angleterre entretiennent des liens étroits. "Après le Brexit, nous nous sommes beaucoup attachés à ce que ces liens perdurent", assure Catherine Morin-Desailly.

D'ailleurs, pour renforcer ces liens, la conseillère régionale nous assure que la Région prépare "un très très grand évènement" pour le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant en 2027 : "Ce sera avec bien sûr l'Angleterre, mais également la Sicile, l'Espagne, tous les pays qui ont été influencés par cette présence." Peut-on s'attendre, par exemple, à voir Le Mora, la bateau avec lequel Guillaume le Conquérant a traversé la Manche, et qui doit être reconstruit à l'identique dans les prochaines années ? "Sans doute, d'autant que l'Armada devrait avoir lieu la même année", conclut la sénatrice.