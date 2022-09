Elizabeth II : dans les Côtes d'Armor, une Britannique retient une reine à la "présence éternelle"

Après le décès de la reine d'Angleterre, Elizabeth II, l'émotion est très forte au Royaume-Uni mais aussi Outre-Manche où vivent de nombreux Britanniques, comme à Binic, dans les Côtes d'Armor. Islay Corbel y habite depuis plus de trente ans. Elle était l'invitée de France Bleu Armorique ce vendredi matin à 7h45.

France Bleu Armorique : Islay Corbel, on imagine votre émotion après la mort de la reine. Pour beaucoup de Britanniques, elle était un peu comme une grand-mère. Était-ce le cas pour vous aussi ?

Islay Corbel : Oui, c'est une présence éternelle dans nos vies. L'année tournait autour d'elle, ses discours à Noël, toutes les cérémonies pendant l'été. C'était une personne très importante. J'ai 63 ans, je n'ai connu qu'elle alors ça va être très difficile, j'ai du mal à prononcer les mots "King Charles". On va s'y faire mais c'est compliqué.

France Bleu Armorique : On avait beau savoir qu'elle était très fragile depuis un an, on n'était pas vraiment prêts finalement à la voir mourir. Cette reine, on avait presque l'impression qu'elle était immortelle. Quand avez-vous avez compris que c'était la fin ?

Islay Corbel : C'était hier (jeudi) quand ils ont appelé tous les enfants et les petits-enfants en Ecosse. C'était la première fois qu'on voyait ça, donc si on fait ça, c'est parce que c'est grave. Pourtant elle travaillait cette semaine, on l'a vu à la télé cette semaine. On croyait vraiment quelque part qu'elle était éternelle, c'est vrai.

France Bleu Armorique : Avez-vous déjà vu la reine ?

Islay Corbel : Dans sa voiture, quand j'étais enfant. J'étais avec ma sœur, on avait des petits drapeaux britanniques au milieu de la foule et elle passait dans sa voiture. On ne voyait rien mais quand même on était là. On est tout excités comme des enfants. C'était sa présence. C'était le fait qu'elle était constante. Elle trouvait toujours le mot juste pour nous. Quand il y avait le Covid, elle avait fait un discours qui était absolument génial pour réconforter les gens en disant qu'on va se retrouver après. C'était sa présence douce et constante qui était importante pour nous les Britanniques mais aussi pour les 54 pays du Commonwealth.

France Bleu Armorique : Si vous deviez retenir quelque chose en souvenir de la reine, de quoi s'agirait-il ?

Islay Corbel : Je ne peux pas dire une seule chose ce serait impossible avec toute une vie de souvenirs et de moments marqués par elle. Ce serait impossible. Mais une chose que tout le monde a apprécié, c'était ses vêtements. Elle était toujours habillée pour être vue. Quand elle était jeune, elle était belle, mais en vieillissant, elle est devenue très attendrissante. Et puis on aimait bien le fait qu'on voyait, on la voyait bien, elle ne se cachait jamais.

France Bleu Armorique : Que pensez-vous de Charles qui devient désormais roi ?

Islay Corbel : Je pense qu'il faut voir. Il a besoin de faire ses preuves.

France Bleu Armorique : Vous préférez son fils, William, comme beaucoup de Britanniques ?

Islay Corbel : Je pense que la reine est restée jusqu'au bout pour donner la plus longue liberté possible au prince Charles. Et je pense qu'il veut faire la même chose pour son fils parce qu'une fois roi, il faut se taire. On a le droit de ne plus rien dire. On va voir comme cela se passe mais j'aime bien Camilla (la femme du roi Charles III et reine consort, ndlr).