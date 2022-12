Elle a marqué 2022 : Annick Jurisic, prof d'anglais à Reims, passionnée de la famille royale

Annick Jurisic, professeure d'anglais au lycée Colbert de Reims et passionnée de l'histoire de la famille royale.

Chaque jour, pendant les deux semaines des vacances de Noël, France Bleu Champagne-Ardenne vous présente l'une des dix personnalités locales qui, selon nous, a marqué l'année 2022. Gastronomie, culture, social, politique, de nombreux domaines sont représentés, comme l'Histoire.

Annick Jurisic a vu son année bouleversée par le décès de la reine Elizabeth II , tant comme professeure d'anglais au lycée Colbert de Reims, qu'en tant que passionnée de l'histoire de la monarchie britannique.

loading

Mi-septembre 2022, elle s'est rendue à Londres. Elle a fait 12 heures de queue pour voir le cercueil de la reine et lui dire adieu. Un événement qui lui a permis d'enrichir ses cours et d'échanger avec ses élèves. Trois mois après son retour, elle revient sur cette actualité qui a marqué son année et nous confie ses projets, concernant le couronnement de Charles III, prévu le 6 mai 2023.