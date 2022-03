Elle fait 36 heures de route depuis Tours pour récupérer des Ukrainiens à la frontière roumaine

A la demande d'amis ukrainiens, Marie, c'est un prénom d'emprunt, est partie de Tours, la nuit du vendredi 25 février, pour récupérer deux mères et des enfants ukrainiens à la frontière roumaine. Avec cinq autres personnes, ils ont roulé durant 36 heures sans s'arrêter.

"Quand on vous appelle et que vos amis vous demandent de l'aide, vous ne dites pas non", explique simplement Marie. Il faut dire qu'il y a quelques années, ce sont ces mêmes amis ukrainiens qui lui ont porté secours. Un été, cette tourangelle partie randonner dans les Pyrénées ne parvient pas à redescendre une montagne. Cinq randonneurs ukrainiens lui viennent alors en aide. "J'étais en galère". Ils deviennent ensuite amis, partent ensemble marcher, en Ukraine et en France.

36 heures de route sans s'arrêter jusqu'en Roumanie, à la frontière avec l'Ukraine

Alors quand elle reçoit des messages et des appels à l'aide de ses amis cinq ans plus tard, elle n'hésite pas un instant. Dès le deuxième jour de la guerre, elle part avec cinq personnes, dont trois Ukrainiens, à deux dans chaque véhicules. Ils passent par l'Italie, la Slovaquie, la Hongrie et arrivent en Roumanie, au niveau de la frontière avec l'Ukraine, 36 heures plus tard. "On a tracé. On ne voulait pas que les mères et les enfants attendent. Il neige en ce moment."

Elle retrouve une maman et sa fille, une autre maman et son bébé et deux petits garçons. "La première chose qu'on fait ce sont des câlins. Evidemment, on verse une larme avec eux parce qu'on est humain et qu'on ne peut pas se retenir", raconte Marie. Il faut vite faire demi-tour et ramener ces six personnes en lieu sûr.

C'est ça qui est beau. C'est de voir qu'ils commencent à aller mieux. - Marie

En repartant, ils s'arrêtent tous une nuit dans un hôtel en Roumanie, histoire de prendre une douche et un vrai petit déjeuner. Et reprennent la route de bonne heure. Arrivés en Italie, ils déposent la mère et son bébé. Puis continuent leur route pour le sud de la France. Là, ils font une halte dans une ferme. "Pour qu'ils puissent se poser... Ca a fait du bien à tout le monde".

Marie, la mère et sa petite-fille sont rentrées à Tours dans la nuit de jeudi. Samedi, Marie et la jeune mère ukrainienne ont pris un café en marchant rue Nationale. "Elle m'a dit : "Ah, ca commence à aller mieux". C'est ça qui est beau. C'est de voir qu'ils commencent à aller mieux, c'est de voir qu'ils s'en sortent", dit avec émotion Marie.

Après s'être arrêtée de travailler dix jours, Marie retourne au travail lundi. A la fin du mois, elle reprendra la voiture pour redescendre dans le sud, récupérer les deux enfants ukrainiens qui habiteront également chez elle. "J'ai de la place, j'ai deux chambres". Ils resteront autant de temps que nécessaire.