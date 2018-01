Emilie König, égérie bretonne de Daech, arrêtée en Syrie

Par Viviane Le Guen, France Bleu Breizh Izel et France Bleu

La Bretonne Emilie König a été arrêtée en Syrie par les forces kurdes révèle ce mardi RMC et France 2. Considérée comme l'une des recruteuses les plus actives de Daech, elle était dans le viseur des services de renseignements français et étrangers depuis plusieurs années.