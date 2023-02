Émission spéciale Ukraine et Europa League depuis le Roazhon Park à Rennes

Les footballeurs de l’équipe ukrainienne du Shakthar Donestk sont au Roazhon-Park ce jeudi à 21h, pour disputer le 16ème de finale retour d’Europa League, face au Stade Rennais. Ce match tombe un an après l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes (24 février 2022).

ⓘ Publicité

À cette occasion et dès 19h, France Bleu Armorique donne la parole à des réfugiés et supporters du Shakthar, à des responsables d’associations d’aide aux réfugiés en Bretagne (All Behind Ukraine et Solidarité Bretagne Ukraine) et à des sportifs, notamment Benjamin Bourigeaud, ou encore l'ancien joueur des Rouge et Noir Jonathan Pitroipa, pour échanger sur une année de conflit et sur la rencontre entre les deux équipes.

En tribune, dans la rue, l’émission sera à la fois politique et sportive, avant le match en direct sur France Bleu Armorique.