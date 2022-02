Emmanuel Macron à Toulouse le 16 février sur le thème de la stratégie spatiale européenne

Le Président de la République sera à Toulouse le mercredi 16 février à l’occasion de la réunion informelle des ministres européens chargés de l’Espace. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur l'accompagneront.

Emmanuel Macron est attendu à Toulouse le mercredi 16 février dans l'après-midi l’occasion de la réunion informelle des ministres européens chargés de l’Espace, dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne. Il sera accompagné de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, et de Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Au Centre de congrès Pierre-Baudis

Il sera question de stratégie spatiale européenne : gestion du trafic spatial et constellation de connectivité sécurisée, exploration spatiale et changement climatique.

Programme minimaliste pour cette visite présidentielle : le chef de l'Etat doit arriver en début d'après-midi au centre de congrès Pierre-Baudis dans le quartier Compans-Caffarelli. Il y prononcera un discours prévu à 14h30.

Emmanuel Macron n'était pas venu à Toulouse, depuis mars 2021 au CNES, là encore sur la thématique spatiale.