Emmanuel Macron appelle à "accélérer les négociations" sur le nucléaire iranien

Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent lundi à Vienne, en Autriche. Après s'être entretenu longuement au téléphone avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi, Emmanuel Macron appelle ce dimanche à "accélérer les négociations", dans un communiqué, publié par l'Élysée. Téhéran assure de son côté "avoir prouvé sa volonté et son sérieux pour parvenir à un accord", et renouvelle sa demande d'une levée des sanctions.

"Sur l'accord nucléaire de 2015, le Président de la République a réitéré sa conviction qu'une solution diplomatique est possible et impérative, et marqué que tout accord nécessitera des engagements clairs et suffisants de toutes les parties, auxquels la France travaille avec l'ensemble de ses partenaires", a précisé la présidence française.

"Plusieurs mois après la reprise des négociations à Vienne, il a insisté sur la nécessité d'accélérer pour aboutir rapidement à des progrès tangibles dans ce cadre", a-t-elle ajouté dans un communiqué. Au cours d'un "long échange" avec son homologue iranien, Emmanuel Macron a souligné "la nécessité que l'Iran démontre une approche constructive et revienne à la pleine mise en oeuvre de ses obligations".

L'Iran demande des garanties

La présidence iranienne a de son côté indiqué, dans un communiqué, que "dans les négociations, la République islamique a prouvé sa volonté et son sérieux pour parvenir à un accord, et tout effort de l'autre partie à cet égard devrait inclure la levée des sanctions, la vérification et une garantie valable".

Vendredi, la France avait estimé que la négociation pouvait "aboutir", alors que les pourparlers entre les Occidentaux et Téhéran à Vienne ont été mis en pause pour que les participants retournent dans leurs capitales respectives pour des consultations et des instructions en vue d'un retour la semaine prochaine.

Vers un retour des États-Unis dans l'accord ?

Les pourparlers ont repris fin novembre dans la capitale autrichienne après cinq mois d'interruption entre l'Iran et les pays encore parties à l'accord conclu en 2015 (France, Royaume-Uni, Allemagne, Russie, Chine). Ils visent à réintégrer les Etats-Unis, qui se sont retirés du pacte en 2018 et ont rétabli des sanctions économiques contre Téhéran, ainsi qu'à ramener l'Iran au respect de ses engagements.

L'accord de 2015 offrait à l'Iran un allègement des sanctions internationales en échange d'une limitation drastique de son programme nucléaire, placé sous strict contrôle de l'ONU, et de garanties prouvant qu'il ne cherche pas à acquérir la bombe atomique, comme il l'a toujours affirmé.