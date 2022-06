Emmanuel Macron en Ukraine : "Je m’associe à son message de solidarité", déclare Jean-Luc Mélenchon

Invité de l'émission "Ma France" sur France Bleu ce jeudi, le leader de La France insoumise et de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), Jean-Luc Mélenchon, a réagi au déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine. Pour la première fois depuis le début de guerre déclenchée par la Russie, le chef de l'État est à Kiev, accompagné par le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi. Les trois dirigeants européens doivent notamment rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Arrivé en gare de Kiev après près de dix heures de train depuis le sud-est de la Pologne, le président français, qui assume jusqu'au 30 juin la présidence tournante de l'Union européenne, a déclaré que les dirigeants étaient venus adresser "un message d'unité européenne" et de "soutien" à Kiev "à la fois pour le présent et pour l'avenir".

Éviter les polémiques

"Je m'associe à son message de solidarité avec l'Ukraine", a commenté Jean-Luc Mélenchon, "et je trouve bien que le président de la République rappelle publiquement et spectaculairement de quel côté sont les Français, tous sans exception. Après, on peut évidemment s'interroger sur le sens de ce voyage, mais comme il est à l'étranger, sur une zone de guerre, je propose qu'on évite les polémiques."

Aller sur place "pour affirmer une solidarité, pourquoi pas ?", a poursuivi le leader de LFI précisant : "Dans le passé, nos présidents ont déjà fait ça : le président Mitterrand avait ouvert un couloir humanitaire, le président Sarkozy était allé à Moscou pour obtenir le cessez-le-feu en Géorgie, chacun d'entre eux était revenu avec quelque chose, donc on va voir ce que va donner ce voyage."

Un peu plus tôt, le député LFI Alexis Corbière avait pointé du doigt une "opération de communication" du chef de l'État. "Si on veut vraiment aboutir à un accord, à une médiation, ce n'est pas en se mettant en scène", a lancé le président des Républicains Christian Jacob. "Emmanuel Macron se sert de cette posture de chef de guerre pour tenter d'avoir une influence sur les élections législatives", a pour sa part critiqué Marine Le Pen.

"L'armée russe s'est comportée d'une manière absolument barbare"

Alors que l'Union européenne doit décider la semaine prochaine si elle accorde à l'Ukraine le statut officiel de candidat à l'Union européenne, Jean-Luc Mélenchon s'est montré dubitatif : "Dans la délégation qui est là-bas, il y a deux points de vue : le point de vue des Italiens et des Roumains, qui pensent qu'il faut tout de suite accepter ; et le point de vue des Français et des Allemands, qui estiment qu'il ne faut pas faire de la démagogie, que la procédure est longue", a-t-il expliqué. "Il y a deux points de vue, donc je pense que ça ne va pas être à l'ordre du jour".

"Ce qui est important, c'est qu'il soit allé dans une zone où il est important de manifester une solidarité parce que ce sont des crimes de guerre, de bombarder, sans aucune raison militaire, des zones entières de construction sociale, c'est des HLM qu'il y a là bas, donc l'armée russe s'est comportée d'une manière absolument barbare, le terme est tout à fait approprié", a conclu le leader de la Nupes.