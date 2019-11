Emmanuel Macron en visite en Chine pour vanter la qualité des produits français

Emmanuel Macron effectue à partir de ce lundi une visite de trois jours en Chine. Le chef de l'Etat fait le déplacement avec des chefs d'entreprise, il vantera les produits français et notamment agroalimentaires et inaugurera une antenne du musée Beaubourg, à Shanghaï.

Commerce, culture et crises internationales, voilà le menu d'Emmanuel Macron lors de sa visite en Chine, où il s'envole ce lundi et jusqu'à mercredi. Le chef de l'Etat français emmène avec lui des chefs d'entreprise, et l'Elysée indique s'attendre à signer "une quarantaine de contrats" dans les secteurs de l'agroalimentaire, du tourisme et de la santé. Paris espère aussi développer des échanges dans le domaine industriel. L'Elysée espère ainsi, après le commande de 300 appareils obtenus par Airbus en mars dernier, avancer sur le projet d'usine de traitement de combustibles nucléaires usés porté par Orano (ex-Areva).

Le président de la République se rendra à la Foire des importations à Shanghaï, , dans un contexte de guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, et dont l'Europe veut absolument éviter de faire les frais.

Beaubourg chinois et crises internationales

Emmanuel Macron se inaugurera ce mardi le Centre Pompidou West Bund Museum Project, la première antenne du musée parisien à s'implanter hors d'Europe. Il sera pour l'occasion accompagné du comédien et réalisateur Guillaume Canet qui réalisera le prochain film des aventures d'Astérix, qu'il incarnera à l'écran, Astérix & Obélix, l'Empire du milieu, où le célèbre Gaulois se frottera à la culture chinoise.

C'est la deuxième fois que le président français se rend en Chine, et Emmanuel Macron et son homologue chinois devraient aussi discuter des crises internationale, comme le nucléaire iranien ou la situation à Hong-Kong. Les droits de l'Homme devraient aussi être abordés "sans tabou", "dans un cadre respectueux et franc". L'ONG Human Rights Watch (HRW) appelle Emmanuel Macron à "tenir ses promesses et appeler à des améliorations majeures en matière de droits humains" en Chine.