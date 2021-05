Emmanuel Macron menace de retirer les militaires français du Mali. Menace relayée par le Journal du Dimanche. Le chef de l'Etat précise que la France retirerait ses troupes si le Mali allait "dans le sens" d'un islamisme radical, après un deuxième coup d'Etat en neuf mois. La France, avec environ 5.100 hommes au sein de Barkhane, soutient le Mali qui fait face depuis 2012 à une poussée jihadiste partie du Nord, ayant plongé le pays dans une crise sécuritaire avant de s'étendre au centre du pays. Mais Paris, comme l'Union européenne, a dénoncé mardi un "coup d'Etat inacceptable" après l'arrestation du président Bah Ndaw et du Premier ministre Moctar Ouane décidée par l'homme fort du pays le colonel Assimi Goïta.

Le chef d'Etat français affirme avoir "passé le message" aux dirigeants d'Afrique de l'Ouest qu'il "ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition". "Au président malien Bah N'Daw, qui était très rigoureux sur l'étanchéité entre le pouvoir et les djihadistes, j'avais dit: +L'islamisme radical au Mali avec nos soldats sur place ? Jamais de la vie!+ Il y a aujourd'hui cette tentation au Mali. Mais si cela va dans ce sens, je me retirerais", met en garde le président français. Les dirigeants ouest-africains se réunissent justement ce dimanche pour trancher la question épineuse de leur réponse au double putsch des militaires maliens en neuf mois.

Nous n'avons pas vocation à rester éternellement là-bas

Au sommet du G5 Sahel à Pau en janvier 2020, "j'ai préparé un chemin de sortie" précise Emmanuel Macron. Une posture qu'il répète régulièrement, jusque là sans effet, comme en février dernier, où le chef de l'Etat avait maintenu les effectifs dans le cadre de l'opération antijihadiste Barkhane. Les effectifs ne seront pas réduits "dans l'immédiat" mais "des évolutions seront apportées en temps voulu". A ce jour, 5.100 militaires français sont en poste, contre 3.000 au début de l'opération. "Je suis resté à la demande des États explique Emmanuel Macron, parce que je pensais que la sortie était un point de déstabilisation. Mais la question se pose, et nous n'avons pas vocation à rester éternellement là-bas".

51 soldats français tués au Sahel

A ce jour, 51 soldats français ont été tués au Sahel depuis 2013 dans le cadre des opérations Serval puis Barkhane. Il s'agit de l'opération française dont le bilan est le plus lourd depuis l'intervention en Afghanistan au sein de laquelle 89 soldats ont perdu la vie entre 2001 et 2014 et 700 autres ont été blessés.