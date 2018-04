Emmanuel Macron répond aux questions de Jean-Pierre Pernaut,ce jeudi, journal télévisé spécial diffusé sur TF1 et LCI depuis une petite école de l'Orne. Le chef de l'Etat a confirmé avoir" la preuve" que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie.

Première question et première réponse sur la Syrie. "Nous avons la preuve" que des armes chimiques ont été utilisées, au moins au chlore, par le président Bachar al-Assad, a réagi Emmanuel Macron sur TF1 et LCI ce jeudi lors du JT spécial de Jean-Pierre Pernaut depuis une école de l'Orne (Normandie).

La France va-t-elle frapper la Syrie ? Le président de la République assure qu'il prendra ses décisions "en temps voulu", au moment "le plus utile et le plus efficace".

Nous avons la preuve que des armes chimiques ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad. #EMacronTF1pic.twitter.com/CaJJ19wdOp — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2018

Et de préciser : "En aucun cas la France ne laissera une escalade se faire. Il faut rester sur nos priorités et assumer nos positions. La France ne peut pas laisser des régimes qui se croient tout permis agir."

Il estime que l’objectif de la France en Syrie est "de lutter contre les terroristes jusqu’au bout (...) assurer que le droit international est respecté (...) aider les ONG à aider les populations sur le terrain".

Travail très étroit avec Trump

L'hypothèse de frappes occidentales contre le régime syrien après l'attaque chimique à Douma la semaine dernière se fait de plus en plus pressante.

Emmanuel Macron a également confirmé que ses équipes et celles de Donald Trump "travaillent très étroitement". Le président américain a annoncé sur Twitter qu'il allait lancer des missiles sur la Syrie.

Alors que la tension avec la Russie, allié de Bachar-a-Assad, se fait sentir, Emmanuel Macron, -qui avait fixé les attaques chimiques comme "la ligne rouge" - a précisé que l'armée française prendrait soin d'éviter toute cible russe.

