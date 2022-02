Crise en Ukraine : Emmanuel Macron se rendra à Moscou et à Kiev en début de semaine prochaine

Pour tenter de résoudre la crise entre l'Ukraine et la Russie, l'Elysée annonce vendredi qu'Emmanuel Macron se rendra à Moscou lundi et à Kiev mardi. Il y rencontrera Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, son homologue ukrainien.