Emmanuel Macron a-t-il des points communs avec les chefs d'État européens ?

Notre nouveau président Emmanuel Macron, auto-proclamé anti-système, présenterait-il en réalité des points communs avec ses homologues européens ? Et en ce cas, à qui ressemble-t-il le plus ? Il présente des points communs avec Renzi, Blair, Schröder, Ratas et même le canadien Trudeau.

Au sein de la constellation de dirigeants européens, à qui ressemble le nouveau président français Emmanuel Macron ressemble le plus ? Dans le jeu des sept familles, le plus évident, c’est le grand frère italien Matteo Renzi, réélu haut la main à la tête de son parti le 30 avril dernier.

À ÉCOUTER : À qui Emmanuel Macron ressemble le plus parmi ses homologues européens ?

Matteo Renzi, de deux ans l’aîné de Macron, a déjà repris à son compte le slogan du président français #EnMarche devenu #InCammino et se voit en « Macron italien » : il rêve lui aussi d’envoyer valser les schémas traditionnels des familles politiques et de libéraliser le marché du travail, tout en restant fidèle à la mère Europe. Néanmoins, grosse différence entre eux, Macron est un homme neuf, Renzi, lui, l’a été mais ne l’est plus.

Autre grand frère, moins connu chez nous : le Premier ministre estonien Jüri Ratas. Un an de moins que Macron, il a été appelé à la rescousse en novembre dernier pour former un nouveau gouvernement, il réussit à former une coalition entre son parti, le parti du centre, les sociaux-démocrates et les conservateurs du centre-droit. Ratas se méfie de Vladimir Poutine et a réaffirmé sa loyauté à l’Europe.

Et puis, un clin d'oeil au cousin éloigné s'impose : le Premier ministre canadien Justin Trudeau, 6 ans de plus, a évidemment été comparé à Emmanuel Macron, pour son caractère libéral, très investi dans le TAFTA, le traité d’échange commercial entre l’UE et le Canada.

Dans un passé récent, on trouve des profils pré-macroniens

Ceux-là peuvent être rangés dans la catégorie "oncles plus ou moins proches" et ils nous permettent de relativiser le caractère inédit de l’OVNI Macron. Aucun n’a fait une ascension aussi fulgurante sans avoir été élu auparavant. Mais si on prend le cas Tony Blair, dix ans de règne entre 97 et 2007, il y avait déjà du Macron en lui. Certes, il s’est fait élire avec le Labour derrière lui, mais il s’est émancipé de l’étiquette selon Agnès Alexandre-Collier, professeure de civilisation britannique à l'université de Bourgogne :

L'image du parti était trop vieillotte, Tony Blair s'est aussitôt revendiqué leader d’un 'new Labour' et d’une 'cool Britannia', porte-parole d'une jeunesse dynamique proche du monde de l’entreprise délaissant son aspect de gauche historique pour séduire les classes moyennes.

Et autre obsession du blairisme on ne peut plus macronienne : le PPP « public private partnership », autrement dit "prendre le management du privé pour booster les résultats des services publics", dans l’idée de faciliter la vie des citoyens les plus modestes et d’introduire une révolution bureaucratique.

Macron veut également introduire une révolution au niveau du code du travail, pour l'assouplir, à l'image d'un Gerhard Shröder : lors du second mandat du social-démocrate allemand Gerhard Shröder, chancelier de 1998 à 2005, une série de réformes baptisées « lois Hartz » voit le jour. Leur but : lutter contre le chômage. Ces lois y parviennent, mais le coût social est élevé, les détracteurs de Macron redoutent que la France ne prenne cette direction-là. Il faudra atteindre la fin des législatives pour y voir plus clair.

Mais finalement, notre nouveau président auto-proclamé anti-système s'inscrit dans un mouvement européen qui couve de longue date et impulsé plus tôt chez nos voisins.