Incendies en Amazonie : "Notre maison brûle" pour Emmanuel Macron, qui veut "parler de cette urgence" au G7

Les images font le tour des réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, les photos et les vidéos des violents incendies qui ravagent la forêt amazonienne sont partagées accompagnées du hastag #PrayForAmaziona, alors que les incendies ont augmenté de 83% par rapport à l'an dernier. "Nous ne pouvons accepter davantage de dégâts sur une source majeure d'oxygène et de biodiversité", a déclaré António Guterres, le secrétaire général de l'ONU.

L'Amazonie au menu du G7

Plusieurs personnalités comme Madonna ou encore le footballeur Cristiano Ronaldo ont publié des messages au sujet de ces incendies. Ce jeudi soir, Emmanuel Macron a fait de même. "Notre maison brûle. Littéralement", a écrit le président sur Twitter, reprenant à son compte la formule de Jacques Chirac en 2002 lors du sommet de la Terre. A l'époque, le président français avait dit : "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs". Ce jeudi, Emmanuel Macron a aussi appelé les membres du G7, qui s'ouvre ce samedi à Biarritz, à s'emparer du sujet lors du sommet.

Les internautes ont aussi remarqué que la photos utilisée par le président comme par d'autres personnalités, date d'il y a au moins 16 ans.

Une attitude colonialiste selon le président brésilien

Jair Bolsonaro, lui, ne voit pas d'un bon œil ce qu'il qualifie d'"ingérence". Le président brésilien est de plus en plus isolé et critiqué de toutes parts. Il avait déjà accusé les ONG de défense de l'environnement d'avoir elles même allumé les incendies pour faire de la communication. Il dénonce cette fois "la mentalité colonialiste" d'Emmanuel Macron, parce que ce n'est pas au G7 de parler de cette question "interne" au Brésil.

Des manifestations sont prévues ce vendredi à Rio et Sao Paulo, et devant les consulats brésiliens partout dans le monde. Des appels à manifester venu de "Friday for Future", le mouvement crée par Greta Thunberg contre le changement climatique.