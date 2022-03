Emmanuelle Ménard: les ulkrainiens ont besoin de produits d'hygiène et de matériel médical et pas de vêtements

Un aller et retour express entre Béziers et la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. C'est ce que vient de faire la députée de l'Hérault Emmanuelle Ménard qui a participé à un convoi de 3 fourgons à destination des réfugiés ukrainiens. Elle était notre invitée ce mardi matin.