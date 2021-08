En Afghanistan, le rôle de la France est de "sauver ceux qui sont menacés" selon Atiq Rahimi

Les évacuations se poursuivent en Afghanistan. Les derniers Français sur place doivent quitter le pays, tombé entre les mains des islamistes Talibans, vingt ans après leur chute. Emmanuel Macron a annoncé ce lundi soir l'envoi sur place de soldats français, pour assurer cette évacuation.

Il faut sauver ceux qui sont menacés

Atiq Rahimi, romancier et réalisateur, a fui l'Afghanistan il y a 36 ans en 1985, pour trouver refuge en Normandie, il a fait ses études à Rouen.

Atiq Rahimi, romancier et réalisateur Copier

Craignez-vous que les talibans instaurent de nouveau un régime de terreur en Afghanistan ?

Ils ont une loi qui s'appelle Charia, ils ont une mentalité, une structure mentale, qu'on ne peut pas changer comme ça. Sinon pourquoi ont-ils pris le pouvoir ? Pourquoi se sont-ils battus contre le régime qui essayait d'installer une sorte de démocratie dans le pays ?

Vous êtes inquiet en particulier pour les femmes afghanes, et tous les Afghans qui ont travaillé pour les occidentaux en Afghanistan ?

Dans les villes et les villages tombés sous leur contrôle, avant qu'ils ne viennent à Kaboul, il y avait des exécutions

Ils disent qu'il y aura une amnistie nationale pour ceux qui ont travaillé avec le gouvernement et avec les étrangers. Mais quand on regarde la réalité, dans les villes et les villages tombés sous leur contrôle, avant qu'ils ne viennent à Kaboul, il y avait des exécutions, j'ai perdu deux de mes élèves là-bas, ils ont tabassé les jeunes. Et surtout les journalistes, ils ont assassiné l'un des grands acteurs afghans.

Que doivent faire la France, l'Allemagne, les Etats Unis. Emmanuel Macron dit également craindre une immigration importante et irrégulière. Quel doit être le rôle de la France selon vous ?

C'est vraiment sauver ceux qui sont menacés, les acteurs, actrices, comédiens, réalisateurs, journalistes, poètes, dessinateurs, photographes. J'ai une liste complète que j'ai envoyé au cabinet du Président. On attend une réponse.