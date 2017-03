En Allemagne et en Alsace, des citoyens lancent "un signal pour l'avenir de l'Europe"

Près de 200 personnes se sont rassemblées ce dimanche après-midi à Strasbourg pour défendre la construction européenne, à l'appel du mouvement "Pulse of Europe", un mouvement de citoyens né en Allemagne.

150 à 200 personnes se sont réunies ce dimanche 5 mars 2017 place Kléber, à Strasbourg, pour défendre la construction européenne, à l'appel du mouvement "Pulse of Europe", "Pouls de l'Europe". Ce mouvement est né à Francfort, en Allemagne. Il a été lancé par des juristes, des défenseurs des droits de l'homme et de simples citoyens. D'autres rassemblements étaient organisés ce dimanche à Paris, Montpellier ou encore Toulouse, ainsi qu'en Allemagne, notamment à Berlin.

L'Allemande Bettina, qui vit en France depuis 30 ans, raconte son expérience lors du rassemblement © Radio France - Corinne Fugler

A Strasbourg, place Kléber, plusieurs Européens convaincus ont pris la parole pour raconter leur existence transfrontalière et le bonheur de voyager, d'étudier et de travailler dans de bonnes conditions au sein de l'Union européenne. Les participants se sont séparés après avoir formé une chaîne humaine tout autour de la place Kléber.

"La radicalisation du débat politique dans les pays européens est une menace réelle" expliquent sur leur site internet les promoteurs de "Pulse of Europe. "Après le vote du Brexit et l’élection de Donald Trump, il est clair que nous ne pouvons pas continuer à compter sur « les autres » pour défendre nos libertés et nos droits. Le 15 mars 2017 des élections auront lieu aux Pays-Bas et le 23 Avril 2017 commence l’élection présidentielle française, qui sera suivie d’élections en Allemagne. Partout, les populistes sont à l’œuvre pour prôner le repli sur soi, jouant sur l’ignorance et la peur."

Pendant ce temps à Berlin, on manifeste pour l'Europe, comme chaque dimanche depuis un mois. #pulseofeurope pic.twitter.com/XbtQROfPUS — Clement Perrouault (@CPerrouault) March 5, 2017

D'autres rassemblements sont prévus dimanche prochain à Lyon, Amsterdam, Lisbonne et dans une dizaine de villes allemandes.